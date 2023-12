OM: Gattuso confirme trois absents et un retour face à Clermont !

L’Olympique de Marseille recevra le Clermont Foot 63 ce dimanche pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Les Olympiens, actuels 6e, restent sur trois victoires consécutives en championnat. Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso a loué les qualités des Auvergnats et a également confirmé trois absents et un retour avant la rencontre.

Rongier et Veretout indisponibles, Clauss suspendu et Ndiaye de retour dans le groupe

🎙️Gattuso fait le point sur son groupe: « Rongier et Correa sont toujours indisponibles, Clauss est suspendu. Ndiaye revient dans le groupe. Renan Lodi devrait être là. » #TeamOM #OMCF63 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 16, 2023

« Rongier et Correa sont toujours indisponibles, Clauss est suspendu. Ndiaye revient dans le groupe. Renan Lodi devrait être là« , a affirmé Gennaro Gattuso, avant d’énumérer les qualités de Clermont: « C’est une équipe qui sait bien gérer les espaces, qui est très physique avec des joueurs d’expérience. J’ai un peu de peur parce qu’on a plus à perdre qu’à gagner. Cela ajoute de la tension. Ils savent ce qu’ils veulent faire. Si on pense que ce sera facile, c’est la mauvaise chose à penser« .