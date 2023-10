OM : Gattuso donne des nouvelles des blessés !

Après la rencontre face à l’OGC Nice ce samedi soir, Gennaro Gattuso a donné des nouvelles des blessures de Clauss et Pau Lopez.

Hécatombe ce samedi soir à Nice : deux Olympiens sortent sur blessure avec Pau Lopez et Jonathan Clauss. Le latéral droit a tenu la fin de la première mi-temps et a été remplacé par Murillo pour la seconde. Le gardien espagnol a senti une gêne sur un dégagement et n’a pas pris de risque en demandant le changement pour l’entrée de Ruben Blanco.

En conférence de presse ce samedi soir, Gennaro Gattuso a donné des précisions sur les blessures de ses joueurs. « Clauss a senti une gêne à la cuisse droite. Pour Lopez, on évaluera demain, mais apparemment c’est musculaire », a expliqué le coach italien devant les journalistes. Affaire à suivre dans les prochains jours puisque les échéances arrivent vite. Les Marseillais recevront Athènes en Europa League dès jeudi.

« Il faudrait demander au 4e arbitre pourquoi le changement n’a pas eu lieu. Je me suis fâché »

« Il faudrait demander au 4e arbitre pourquoi le changement n’a pas eu lieu. Je me suis fâché. Le quatrième a dit non. Pour des protège tibias, c’est certainement la raison , a-t-il déploré au micro de Canal+. Oui, c’est dommage. Mais pour gagner des matches il faut marquer des buts. Globalement, c’était une bonne performance. La faute n’est pas à attribuer à Balerdi, mais c’est à nous tous. C’était un match intéressant mais il faut revoir des détails. On a eu le contrôle, on a eu des occasions et je suis content du jeu. On méritait mieux. On va travailler et on va récupérer. On a eu la bonne attitude, notamment à dix. Il faut continuer à essayer », a ajouté Gattuso.