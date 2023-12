OM: Gattuso va-t-il conserver son 3-5-2 ?

L’Olympique de Marseille recevra le Clermont Foot 63 ce dimanche pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Les Olympiens, actuels 6e, restent sur trois victoires consécutives en championnat. Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso est revenu sur son 3-5-2. Pour l’entraîneur marseillais, « le système de jeu n’est pas la priorité ».

« J’ai entendu beaucoup de bêtises à propos de ce système »

« On verra si nous conserverons ce système ou non. Ce n’est pas la priorité. J’ai entendu beaucoup de bêtises à propos de ce système de jeu, qu’on a déjà appliqué par le passé, a déploré le technicien italien. Ça passe par du travail et une construction. Ce qui est important, c’est que l’équipe soit compacte et enchaîne les résultats. »

L’entraîneur de l’OM s’est également confié sur la mentalité de son équipe durant un match: « Depuis que je suis arrivé, on a perdu 3 matchs où on a pris un but à la 88e minute. Avec le temps additionnel, le match n’est pas fini. Il faut jouer jusqu’au bout. De base, je suis quelqu’un de nerveux. Dans le foot moderne, les choses changent rapidement. Je ne pense pas que ce soit de la malchance. Il y aura toujours des erreurs individuelles mais ce n’est pas le fruit du hasard. »