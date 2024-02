OM – Gattuso : « Je ne pense que le problème soit le système »

En conférence de presse ce samedi pour évoquer la rencontre face à Brest qui aura lieu ce dimanche soir, Gennaro Gattuso explique que le problème à Marseille n’est pas lié au système de jeu.

On l’a bien compris, le système à 3 défenseurs et 2 pistons ne fait pas partie des plans de Gennaro Gattuso. Le coach italien expliquait il y a quelques en conférence de presse que si les Marseillais souhaitaient évoluer dans ce dispositif, il valait mieux changer d’entraîneur. Une nouvelle fois ce samedi, il a été questionné à ce sujet et son constat ne semble pas avoir bougé. L’ancien international italien explique devant la presse que le soucis n’est pas d’ordre tactique.

» Je ne pense que le problème soit le système. L’autre jour j’ai changé en cours de match les joueurs et le système et nous avons quand même encaissé un but. Je le répète depuis des semaines, ce n’est pas une question de système », expliquait le coach en conférence de presse ce samedi. Il ne faut donc pas espérer voir trois défenseurs centraux ce dimanche soir face à Brest.

Veretout et Murillo absents, Pau Lopez incertain

Interrogé en conférence de presse sur l’état de son groupe avant le déplacement de l’OM à Brest, Gennaro Gattuso, qui est toujours de privé de Rongier et Nadir, a confirmé deux absents supplémentaires et un cadre incertain pour la rencontre.

« Murillo et Rongier ne sont pas disponibles pour la rencontre face à Brest. Veretout non plus. Pau Lopez a également un petit problème, on vérifiera ça demain », a indiqué Gattuso avant de donner des nouvelles de Veretout: « On a essayé de le faire revenir dans le groupe. Il a un problème au quadriceps, il doit prendre son temps et c’est plus long que prévu. »