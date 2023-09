OM : Gattuso, l’homme de la situation à Marseille?

Dans un entretien accordé à La Provence, l’ancien dirigeant Ariedo Braida a loué les mérites de Gennaro Gattuso. Il le voit comme l’homme de la situation.

Cette semaine a été chargée pour l’Olympique de Marseille. Après l’officialisation de l’arrivée de Gennaro Gattuso, les témoignages se sont enchaînés avec plus ou moins de confiance sur ses capacités à relever l’équipe après des jours difficiles.

Je suis convaincu qu’il relèvera l’OM

Pour Ariedo Braida, aucun doute ! L’ancien dirigeant de l’AC Milan est ultra confiant pour le coach italien. Il explique qu’il est l’homme de la situation pour redresser la barre en terme de mentalité et sportivement.

« Il a eu des hauts et des bas, mais il a atteint la maturité après toutes les difficultés qu’il a connues. Il est très responsable et je suis convaincu qu’il relèvera l’OM de sa situation, affirme l’ancien dirigeant à La Provence. Il apportera son charisme, son énergie et son expérience, autant celle de joueur que d’entraîneur. Il a un beau bagage »

Le jeu de Gattuso est sans doute plus proche de celui de Tudor

Léo Balerdi a affiché son envie de jouer, de retrouver de l’envie et de la confiance. L’OM s’offre un nouveau départ :« Le match contre le PSG, c’est du passé même si on sait qu’on a des choses à se reprocher. Nous sommes focalisés sur le prochain match. Il y a eu plusieurs changements, aussi bien au niveau des joueurs que dans le staff. Cela a amené de la confusion, le projet de jeu n’était pas le même. Le jeu de Gattuso est sans doute plus proche de celui de Tudor. On sait que nous n’avons pas été bons face au PSG, le reste c’est du passé. On a vraiment envie de jouer. Le nouveau coach nous demande beaucoup de sacrifices sur le terrain, il veut que l’on soit une famille. je pense comme lui, ça peut nous faire du bien d’être généreux et d’être une famille sur le terrain. On est prêts, on est tous avec Gennaro, on doit remercie Marcelino. C’est un nouveau départ, on est enthousiastes. »