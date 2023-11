OM : Gattuso pointe du doigt des joueurs !

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

L’Olympique de Marseille s’est incliné à Lens (1-0) dans les dernières minutes sur une réalisation de Jonathan Gradit (90e) ce dimanche lors de la 12e journée de Ligue 1. Les Olympiens ont livré une prestation sans saveur et pointent à la 10e place du classement. Gennaro Gattuso a pointé du doigts ses joueurs au terme de la rencontre.

« Des joueurs qui pressent seulement à 50 ou 60 %, ce n’est pas possible. » — Gattuso

« Si vous me demandez si je suis inquiet, oui, je le suis tout de même un peu. On va devoir travailler, notamment au niveau mental, parce qu’on vient de perdre un match à la 90e minute. On voit aussi des joueurs qui pressent seulement à 50 ou 60 %, ce n’est pas possible. On va travailler pour essayer de résoudre ces problèmes. (…) On a fait trop d’erreurs. (…) On était bien inférieur physiquement (…) Il n’y a pas de défaite juste ou injuste. Nous devons faire beaucoup mieux. Si vous m’aviez demandé le résultat exact pour ce match, j’aurais dit qu’il s’agissait d’un nul. Je n’aime pas parler de défaite, car le mot défaite est un terme pour les faibles. Nous devons faire beaucoup mieux pour gagner des points, beaucoup d’effort sur le plan technique, gagner plus de duels. Oui, je suis un peu préoccupé. Nous devons travailler chaque jour pour trouver des solutions, y compris au niveau mental. », a déclaré l’entraîneur marseillais au terme de la rencontre.

