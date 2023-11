3 jours après sa victoire à Athènes, l’Olympique de Marseille s’est incliné à Lens (1-0) dans les dernières minutes sur une réalisation de Jonathan Gradit (90e) ce dimanche lors de la 12e journée de Ligue 1. Les Olympiens ont livré une prestation sans saveur et pointent à la 10e place du classement. Samuel Gigot a confié sa frustration après la rencontre au micro de Prime Video.

« C’est très très rageant de prendre un but dans les dernières minutes »

« C’est très très rageant de prendre un but dans les dernières minutes . On doit avoir plus de rage. On ne peut pas se permettre de prendre un but comme ça dans les dernières minutes. Tactiquement on était bien en place. On les a bien embêté. Ils ont été plus efficaces et réalistes. On a de la qualité dans cette équipe. On peut proposer du bon football par séquence. C’est frustrant », a déploré le défenseur marseillais.