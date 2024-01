Mercato OM: Gattuso révèle pourquoi Lyon ne l’a pas choisi et dévoile les coulisses de sa signature à Marseille !

Avant de signer à l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso avait été évoqué du côté de Lyon. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’entraîneur italien a expliqué pourquoi le club rhodanien ne l’a pas choisi.

Après avoir limogé Laurent Blanc en septembre dernier, John Textor avait pensé à Gennaro Gattuso avant de choisir Fabio Grosso sur le banc lyonnais. Dans une interview accordée à L’Équipe, le coach de l’OM est revenu sur les raisons de sa non-venue à Lyon.

« Peut-être que certains pensent que je suis un gars qui crée des problèmes »

« Je n’ai parlé qu’à une seule personne, John Textor. Je ne sais pas, mais sincèrement je suis content de comment les choses se sont déroulées. (…) Peut-être que certains pensent que je suis un gars qui crée des problèmes, alors que dans ma carrière je ne me suis jamais disputé avec un joueur, au contraire, je suis quelqu’un qui aime les joueurs. Après, si se disputer avec les joueurs, c’est les recadrer quand je vois qu’ils ne font pas les choses ou qu’ils n’y mettent pas assez de passion, ça, je n’y peux rien. Pour moi, le terrain est sacré et s’entraîner à fond n’est pas négociable « , a confié Gattuso.

Le champion du monde 2006 a également expliqué la raison de sa signature à Marseille : » Trois ou quatre jours après l’interruption de mes discussions avec l’OL, Pablo (Longoria) m’a appelé. Je savais quel type d’équipe était l’OM, j’ai demandé une journée de réflexion pour donner ma décision. J’ai appelé mon staff, on a commencé à travailler, on s’est fait une idée. Et on a décidé de venir, sans aucune inquiétude ni hésitation. Parce que, je l’ai déjà dit, il faut avoir deux vies pour dire non à une aventure comme celle-ci, et moi je n’en ai qu’une.«