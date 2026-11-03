Malgré quatre victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille ne convainc pas totalement Florent Gautreau. Dans l’After Foot lundi soir sur RMC, le journaliste a pointé les difficultés persistantes des hommes de Bruno Genesio à maîtriser leurs rencontres. Selon lui, l’OM reste une équipe fragile, dont le niveau correspond actuellement à une place située entre la cinquième et la septième position du championnat.

L’OM a retrouvé des couleurs en Ligue 1. Après un début de saison particulièrement compliqué, les Marseillais ont enchaîné quatre succès face à Troyes, Angers, Le Havre et Toulouse. Une série qui leur a permis de remonter à la sixième place du classement.

Mais pour Florent Gautreau, ces résultats ne doivent pas masquer les difficultés encore visibles dans le jeu olympien. Lundi soir, dans l’After Foot sur RMC, le journaliste a livré une analyse sévère des limites de l’équipe de Bruno Genesio.

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« Contre une équipe plus forte, ça va péter »

Le principal problème identifié par Gautreau concerne la difficulté des Marseillais à conserver leur maîtrise pendant 90 minutes.

« Ils n’arrivent pas à finir leurs matchs, à être stables émotionnellement et techniquement, et ça, contre une équipe plus forte, ça va péter. Je pense qu’aujourd’hui, c’est un club qui est entre la 5e et la 7e place », a estimé le journaliste sur RMC.

Un avertissement qui fait écho aux deux dernières sorties de l’OM au Vélodrome. Contre Le Havre (4-3), les Olympiens avaient vu leur avance de quatre buts fondre dans les dernières minutes. Face à Toulouse (2-0), ils ont de nouveau beaucoup souffert après une première période convaincante.

Après cette rencontre, Bruno Genesio avait lui-même évoqué un traumatisme lié aux fins de match↗, reconnaissant que son équipe avait trop reculé et rendu trop rapidement le ballon à son adversaire.

Leverkusen et Lens, deux tests pour l’OM

Cette analyse de Florent Gautreau rejoint les réserves exprimées par Daniel Riolo, qui estimait également que l’OM ne présentait pas encore les garanties d’une équipe capable de jouer les premiers rôles↗.

Le journaliste de RMC avait d’ailleurs déjà affiché ses inquiétudes concernant le niveau physique et mental des Marseillais en septembre, après la lourde défaite à Beşiktaş. Il s’interrogeait alors sur la capacité de Genesio à redresser durablement la situation↗.

Depuis, l’OM a retrouvé une dynamique positive, mais les prochaines échéances s’annoncent plus exigeantes. Marseille se déplacera jeudi à Leverkusen en Ligue Europa, puis dimanche à Lens en championnat.

Deux rendez-vous qui permettront de mesurer si les progrès réalisés ces dernières semaines suffisent à rivaliser avec des adversaires plus solides. Pour Gautreau, le risque reste réel de voir les fragilités marseillaises ressurgir dès que le niveau d’opposition augmentera.