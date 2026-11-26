Bruno Genesio a justifié les absences de Timothy Weah et Geoffrey Kondogbia avant le match de Ligue Europa contre le Levski Sofia. Les deux cadres de l’Olympique de Marseille ont ressenti des douleurs musculaires lors des derniers entraînements.

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Quatre jours après la défaite de l’OM contre Le Mans en championnat (2-3), Marseille affronte le Levski↗ Sofia ce jeudi en Ligue Europa. Pour cette rencontre face à une formation bulgare actuellement 10e de la phase régulière, l’entraîneur marseillais doit composer sans son capitaine et sans l’un de ses milieux expérimentés.

Des douleurs musculaires pour Weah et Kondogbia

Au micro de Canal+, Bruno Genesio↗ a expliqué que les deux joueurs avaient ressenti des douleurs rapprochées dans le temps. Geoffrey Kondogbia a été touché lors du dernier entraînement, tandis que Timothy Weah a ressenti une gêne pendant l’avant-dernier.

« Lors du dernier entraînement pour Kondogbia, et l’avant-dernier pour Weah, ils ont ressenti des douleurs musculaires. Donc, ils ne sont pas aptes pour ce soir. On ne prend pas de risques. Il y a quand même des petites blessures qui les empêchaient de toute façon de jouer ce soir »

Le technicien marseillais a ainsi précisé que les deux absences étaient liées à leur état physique et non à un choix sportif. Il a également indiqué que ces douleurs constituaient des blessures suffisamment gênantes pour empêcher Weah et Kondogbia de participer à la rencontre.

L’OM veut rebondir en Ligue Europa

Cette rencontre intervient après le revers concédé à domicile contre Le Mans, sur le score de 3-2. En Ligue Europa, l’OM reste toutefois sur un succès important obtenu à Leverkusen (0-1) le 5 novembre dernier. Face au Levski↗ Sofia, Marseille cherche donc à décrocher une deuxième victoire dans cette campagne européenne. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu ce jeudi à 18h45.