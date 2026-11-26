Pour la réception du Levski Sofia ce jeudi en Ligue Europa, Bruno Genesio a convoqué un groupe de 23 joueurs. Timothy Weah et Geoffrey Kondogbia manquent à l’appel, tandis que le jeune Ugo El Kadmiri est présent pour cette 5e journée.

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L’Olympique de Marseille a dévoilé sa liste pour le match face au Levski↗ Sofia, programmé à 18h45 au stade Vélodrome. D’après La Provence, le capitaine olympien Timothy Weah et le milieu Geoffrey Kondogbia ne figurent pas parmi les joueurs retenus par Bruno Genesio. Plusieurs autres absences sont également à signaler. Emerson Palmieri, éloigné des terrains depuis la réception de Toulouse début novembre en raison d’un problème au genou gauche, n’est pas convoqué, pas plus que le défenseur central canadien Derek Cornelius, touché à la hanche.

Ugo El Kadmiri fait son apparition

La principale nouveauté de ce groupe concerne Ugo El Kadmiri. L’attaquant de 19 ans, lancé en professionnel par Habib Beye à la fin de la saison dernière, est retenu par Bruno Genesio↗ pour cette rencontre européenne. Amine Gouiri, Amine Harit et Pierre-Emile Højbjerg sont bien présents. Le groupe comprend également les gardiens Jeffrey De Lange, Théo Vermot et Van Neck, ainsi que plusieurs jeunes joueurs appelés pour compléter la liste marseillaise.

Le groupe de l’OM face au Levski Sofia

Gardiens : De Lange, Van Neck, Vermot. Défenseurs : Aguerd, Baradji, Bezahaf, Egan-Riley, Garcia, Koum, Meïté. Milieux : Abdelli, Gomes, Harit, Højbjerg, Kamissoko, Nnadi. Attaquants : Abdallah, Gouiri, Kadmiri, Maupay, Mmadi, Moumbagna, Paixao.