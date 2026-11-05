Bruno Genesio devrait procéder à plusieurs changements pour le déplacement de l’OM sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Un couloir droit inédit pourrait notamment être composé de Timothy Weah et Kelyann Bezahaf.

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Selon les informations de La Provence, l’entraîneur marseillais a travaillé un système en 4-2-3-1 avant la rencontre européenne. Les forfaits d’Emerson↗ Palmieri, touché au genou, et d’Amine Harit, laissé au repos, doivent entraîner deux modifications par rapport à l’équipe victorieuse de Toulouse (2-0) dimanche.

Weah avancé, Bezahaf en soutien

Pour remplacer Harit, Timothy Weah pourrait être repositionné au poste d’ailier droit. Le jeune Kelyann Bezahaf serait alors chargé d’occuper le couloir derrière lui, au poste de latéral droit, une association qui donnerait une configuration nouvelle à ce côté de l’équipe. Keyliane Abdallah, de retour dans le groupe après un passage avec la Pro2 la semaine précédente, devrait débuter sur le banc. Le joueur avait↗ pourtant le profil pour animer cette zone, mais Bruno Genesio a expliqué qu’il avait échangé avec lui lundi au sujet de cette situation.

« Oui, il y aura des changements »

Kondogbia attendu au milieu

À gauche, Ulisses Garcia devrait remplacer Emerson Palmieri. Dans l’entrejeu, Geoffrey Kondogbia est pressenti pour prendre la place de Tochukwu Nnadi, qui est en délicatesse avec un genou, aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg. Pour le reste, les titulaires habituels devraient être reconduits. La composition probable annoncée est la suivante : De Lange – Bezahaf, Egan-Riley, Aguerd, Garcia – Kondogbia, Hojbjerg – Weah, Abdelli, Paixao – Gouiri↗.