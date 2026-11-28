Bruno Genesio n’associe pas automatiquement un adversaire de division inférieure à un bon tirage en Coupe de France. Le coach de l’OM estime qu’une équipe de Ligue 1 au Vélodrome pourrait être préférable pour les 32es de finale.

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Ce samedi 28 novembre, Bruno Genesio s’est exprimé en conférence de presse avant Auxerre–OM, dimanche à 15h. Ses déclarations sont retranscrites dans le direct de RMC Sport↗. Si le déplacement à Auxerre↗ constitue la prochaine échéance, la Coupe de France a également été abordée. Le technicien se projette sur les conditions de préparation de ce rendez-vous et sur la mobilisation de son groupe avant Noël.

La difficulté de motiver face à un adversaire inférieur

Dans sa réponse sur le tirage au sort, Genesio a exprimé des réserves sur le rendez-vous placé avant la trêve. Il redoute notamment qu’une affiche perçue comme accessible complique la concentration de certains joueurs.

De toute façon, on prendra ce qu’on aura, on n’a pas le choix, même si je crois que, pour les 32es de finale, c’est géographique et qu’on ne va pas prendre le PSG ou le PFC. Le tirage, de toute façon, on ne sait jamais s’il est favorable ou pas, encore plus en Coupe de France, et encore plus avec la nouveauté que nos dirigeants ont encore inventée avant la trêve de Noël. Comme ça, c’est encore plus difficile de motiver certains si on prend une équipe de niveau inférieur. Ce sont toujours des matches pièges, donc c’est peut-être mieux de prendre une Ligue 1 à domicile, au Vélodrome.

Une qualification parmi les objectifs avant Noël

Cette prudence s’inscrit dans les ambitions détaillées par l’entraîneur pour la fin d’année. Après la victoire contre le Levski Sofia↗, Genesio a associé l’avancée en Coupe de France aux objectifs poursuivis en championnat et en Europe.

À la trêve de Noël, c’est être au meilleur classement possible, avec une qualification en Coupe de France et être tout proche de la qualification en Ligue Europa.

L’OM doit encore poursuivre sa course en Ligue Europa↗, tandis que son entrée en Coupe de France représente une autre étape de cette fin d’année. Genesio attend de son équipe qu’elle aborde ce tour avec la même exigence, quel que soit le niveau de l’adversaire tiré.