À la veille du déplacement de l’OM à Lens, Amine Harit a retrouvé l’entraînement. En revanche, Emerson Palmieri, absent de la séance, ne devrait pas être du voyage.

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L’Olympique de Marseille a enregistré des nouvelles contrastées avant son rendez-vous de Ligue 1 au stade Bollaert. D’après les informations communiquées par Bruno Blanzat, le milieu offensif marocain était bien présent à la séance de samedi, après avoir manqué le déplacement européen au Bayer Leverkusen↗. Cette présence ouvre la possibilité d’un retour d’Amine Harit dans le groupe marseillais pour affronter le RC Lens↗. Le joueur pourrait ainsi redevenir une solution dans le secteur offensif de Bruno Genesio, même si sa présence dans le groupe n’est pas encore confirmée dans les éléments fournis.

Emerson Palmieri absent de l’entraînement

La situation est moins favorable pour Emerson Palmieri. Le latéral gauche n’a pas participé à l’entraînement du jour et ne devrait donc pas figurer dans le groupe retenu pour le déplacement dans le Pas-de-Calais. L’international italien avait été touché au genou lors de la rencontre face à Toulouse. Déjà incertain avant cette affiche, il semble ainsi préservé par le staff médical marseillais, ce qui pourrait modifier les options de Bruno Genesio↗ sur le côté gauche de la défense.

Les autres informations communiquées avant Lens

Bruno Blanzat a également indiqué que Koum était présent à l’entraînement, tandis que Valéro devait évoluer avec l’équipe réserve. Ces éléments ont été communiqués à la veille du match entre le RC Lens et l’OM, programmé dimanche 8 novembre à 20h45. Un millier de supporters olympiens sont également annoncés pour accompagner l’équipe lors de ce déplacement. La rencontre interviendra après le match européen disputé jeudi à Leverkusen, que Harit avait manqué.