voici le replay du dernier Débat Foot Marseille diffusé ce jeudi 29 octobre. Nicolas Filhol reçcevait XavOM Games et Yacine Youssfi pour débattre des choix de Genesio, de l’avenir du financement de l’OM et du rendez-vous face à Toulouse.

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Le programme réunit trois sujets : la gestion du groupe marseillais, les possibilités de financement autour de Frank McCourt et la préparation d’OM – Toulouse. Nicolas Filhol animera les échanges avec XavOM Games et Yacine Youssfi, en direct sur YouTube et Twitch.

Genesio : quels choix pour le groupe et le onze ?

La place d’Abdallah après le recadrage de Bruno Genesio ouvrira la discussion. Le débat portera également sur la gestion d’Angel Gomes et de Neal Maupay, ainsi que sur les choix à faire entre les titulaires et les remplaçants. L’émission posera la question d’un onze désormais installé et du rôle d’Abdelli, Paixão et Emerson.

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McCourt peut-il continuer seul ?

Le deuxième temps du DFM sera consacré à l’hypothèse de nouveaux partenaires autour de Frank McCourt. Le rôle possible de CMA CGM et les enjeux du passage devant la DNCG figurent au programme. L’équipe discutera de cette perspective de financement et de ce qu’elle pourrait signifier pour les ambitions marseillaises.

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Quel OM face à Toulouse ?

La présentation du TFC abordera ses derniers résultats, son dernier onze et ses meilleurs buteurs. Les intervenants composeront ensuite leur équipe marseillaise et discuteront de la possibilité de reconduire le onze aligné face au Havre. La maîtrise des fins de match sera également au cœur de cet avant-match.

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