Après la victoire de l’OM face au Levski Sofia (1-0), jeudi soir en Ligue Europa, Bruno Genesio s’est montré satisfait des prestations d’Angel Gomes et de Neal Maupay. Peu utilisés ces dernières semaines, les deux joueurs ont profité de cette rencontre pour retrouver du temps de jeu. En conférence de presse, l’entraîneur marseillais a notamment révélé le message adressé à son attaquant avant son entrée sur la pelouse.

La victoire contre le Levski Sofia a permis à l’Olympique de Marseille de se relancer après sa défaite face au Mans. Elle a également offert à Bruno Genesio l’occasion de redonner du temps de jeu à deux éléments peu utilisés récemment : Angel Gomes, titularisé, et Neal Maupay, entré en seconde période.

Deux joueurs dont la situation avait déjà été évoquée par le technicien avant la rencontre face au Mans, lorsqu’il avait expliqué sa méthode pour conserver la confiance des éléments moins utilisés↗.

Voir sur YouTube

« J’avais envie de voir le Neal que je vois à l’entraînement »

Interrogé en conférence de presse après le succès européen, Genesio a tenu à souligner l’investissement quotidien de ses deux joueurs, malgré leur temps de jeu limité.

« Je lui ai dit avant qu’il entre que j’avais envie de voir le Neal que je vois tous les jours à l’entraînement, parce qu’il fait plein de bonnes choses. Avec Angel, je suis content qu’ils aient pu participer à ce match en étant performants et en contribuant tous les deux à la victoire. »

Un message encourageant pour Neal Maupay, lancé à la 63e minute à la place d’Amine Gouiri.

L’attaquant a notamment eu l’occasion de doubler la mise à la 76e minute. Servi par Himad Abdelli dans la surface, il a vu sa frappe du gauche repoussée par le gardien bulgare.

De son côté, Angel Gomes a participé directement aux deux penalties obtenus par Marseille. L’Anglais a provoqué le premier après une combinaison avec Abdelli, avant de lancer Keyliane Abdallah sur l’action du second.

Une prestation déjà mise en valeur dans les notes des Olympiens après la victoire face au Levski Sofia↗.

Deux solutions supplémentaires pour Genesio ?

La satisfaction affichée par l’entraîneur marseillais intervient dans un contexte où la concurrence reste importante au sein de l’effectif.

Angel Gomes avait lui-même reconnu, après la rencontre, avoir traversé une période difficile sur le plan personnel. Dans ses déclarations relayées par FCM↗, le milieu anglais avait notamment insisté sur la nécessité de retrouver progressivement de la confiance et du rythme.

Pour Maupay, cette entrée pourrait également constituer un signal positif. Genesio a clairement indiqué apprécier son travail à l’entraînement, tout en attendant qu’il parvienne à reproduire ces qualités en compétition.

Ces compliments ne garantissent toutefois pas un changement immédiat dans la hiérarchie. Ils montrent néanmoins que les deux joueurs restent des solutions aux yeux du technicien.

À deux jours du déplacement à Auxerre, dimanche à 15h, Genesio dispose ainsi de deux options supplémentaires qui viennent de marquer des points après leur participation à la victoire européenne.