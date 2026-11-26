Face au Levski Sofia, Himad Abdelli a rayonné dans l’entrejeu après avoir été replacé un cran plus bas. La Provence souligne également la prestation consistante d’Angel Gomes, dans une équipe marseillaise qui a terminé la rencontre sans encaisser de but.

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Pour cette rencontre de Ligue Europa↗, Bruno Genesio avait choisi de relancer plusieurs jeunes joueurs, avec Bezahaf et Abdallah alignés dans le couloir droit. Le technicien olympien a aussi reconduit le trio Hojbjerg-Abdelli-Gomes au milieu, avec davantage de réussite que lors du début de saison. Dans son analyse publiée après le match, La Provence met surtout en avant l’activité d’Abdelli et l’influence retrouvée de Gomes.

Abdelli domine les débats au milieu

Noté 7/10, Himad Abdelli est présenté comme le meilleur Olympien de la soirée. L’international algérien a été à l’origine du penalty obtenu par Gomes à la 27e minute et d’une grosse occasion de Neal Maupay à la 76e, tout en multipliant les récupérations. Son association avec Pierre-Emile Hojbjerg a également permis à l’OM de soulager sa défense lorsque le Levski↗ Sofia a tenté de réagir. Hojbjerg obtient 6/10, tandis qu’Azeddine Ounahi n’est pas concerné par cette évaluation puisque le milieu cité dans la composition est Abdelli.

Gomes confirme, Gouiri se montre décisif

Angel Gomes reçoit 6,5/10 pour une prestation jugée mobile, juste techniquement et bien positionnée. L’Anglais a obtenu un penalty après un une-deux↗ avec Abdelli, avant de lancer Abdallah sur l’action qui a conduit à un second penalty après la pause. Amine Gouiri est noté 6/10. Le meilleur buteur de l’OM a transformé son premier penalty à la 29e minute, mais sa panenka tentée après la pause a été arrêtée par le gardien bulgare. Il a ensuite cédé sa place à Neal Maupay à la 63e minute.

Les autres notes marseillaises

Dans les buts, De Lange obtient 6/10 après avoir notamment détourné une frappe de Reinaldo en corner et conservé sa cage inviolée. Aguerd reçoit également 6/10, alors que Bezahaf, Egan-Riley et Paixao sont évalués à 5,5/10. Abdallah, titularisé pour son retour dans le onze après un passage en Pro2, est crédité d’un 6/10 malgré quelques excès d’individualisme. Garcia reçoit 5/10, tandis que l’entrée de Tochukwu Nnadi à la place de Gomes, à la 77e minute, est qualifiée d’inquiétante par le quotidien.