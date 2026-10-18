OM : Genesio attend plus de ces trois joueurs face à Angers

Après la défaite contre l’Olympiakos, Bruno Genesio n’a pas caché sa frustration. Les changements offensifs effectués en seconde période n’ont pas permis à l’OM de revenir au score. Trois joueurs sont particulièrement concernés avant le déplacement à Angers, dimanche à 15 heures.

La défaite contre l’Olympiakos a laissé des traces

L’Olympique de Marseille a concédé une deuxième défaite consécutive en Ligue Europa face à l’Olympiakos. Malgré plusieurs occasions après la pause, les Marseillais sont restés muets. Mené 0-1, l’OM a tenté de modifier son animation offensive afin de relancer la rencontre, sans parvenir à inverser le scénario.

Harit, Gouiri et Moumbagna n’ont pas assez pesé

Amine Harit, Amine Gouiri et Faris Moumbagna ont été sollicités par Bruno Genesio pour apporter davantage de danger. Les trois entrants n’ont toutefois pas suffisamment pesé pour permettre à Marseille d’égaliser. Ulisses Garcia et Geoffrey Kondogbia n’ont pas non plus réussi à changer la dynamique de la partie.

Genesio veut revenir sur leur entrée en jeu

En conférence de presse, l’entraîneur marseillais a reconnu qu’il attendait davantage de certains remplaçants. Il a annoncé vouloir échanger avec les joueurs concernés, sans les désigner publiquement.

« Oui, j’en parlerai avec eux le moment voulu car j’attendais autre chose »

Un contexte physique différent pour Harit et Gouiri

Amine Harit et Amine Gouiri revenaient dans un contexte de reprise progressive. Bruno Genesio avait expliqué que les deux joueurs avaient peu travaillé avant le match précédent et qu’il ne souhaitait pas leur imposer trop rapidement un enchaînement de titularisations. Pour Faris Moumbagna, l’attente était différente : l’attaquant devait apporter une présence supplémentaire dans la surface. Aucun des trois n’a réussi à modifier le cours de la rencontre.