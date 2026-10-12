OM : Genesio fait le point sur les blessés, Paixao calmé et Bezahaf savoure… Les 3 infos de ce lundi

Au lendemain de la victoire de l’OM à Troyes (0-2), l’actualité marseillaise reste dense. Bruno Genesio a fait le point sur les blessés, le coach a également dédramatisé l’agacement d’Igor Paixao au moment de sa sortie, tandis que Kelyann Bezahaf a savouré sa première titularisation avec son club formateur. Voici les trois infos OM à retenir de ce lundi 12 octobre 2026.

Cornelius absent jusqu’à l’hiver, Højbjerg encore trop juste

Bruno Genesio a profité de l’après-match à Troyes pour faire un nouveau point sur l’infirmerie.

La situation reste préoccupante pour Derek Cornelius, dont l’absence va se prolonger encore plusieurs semaines.

« Derek, on attend, parce que c’est une blessure assez rare, on sait déjà qu’il sera absent jusqu’à la trêve hivernale. »

Concernant Pierre-Émile Højbjerg, le retour semble en revanche plus proche.

« Concernant Pierre, je pense que ce sera trop juste pour la semaine qui arrive, mais on verra pour la semaine d’après. »

À noter que Nnadi, Gouiri et Kondogbia, récemment blessés, ont tous retrouvé du temps de jeu lors de la victoire à Troyes.

À lire : OM : Genesio fait le point sur les blessés

Genesio calme le jeu après l’agacement de Paixao

Autre séquence très commentée dimanche soir : la sortie d’Igor Paixao à la 87e minute.

L’ailier brésilien a affiché son mécontentement et a ignoré Bruno Genesio au moment de quitter la pelouse.

Le coach marseillais a toutefois préféré désamorcer immédiatement la polémique.

« Pour moi, ce n’est rien, cela peut arriver. Je pense qu’il était frustré, peut-être de sortir, de son match, mais je peux le comprendre. »

Genesio a également rappelé que Paixao conservait toute sa confiance.

« Il sait qu’il peut compter sur moi, il sait qu’il a la confiance du groupe. »

À lire : OM : Genesio revient sur l’agacement de Paixao

Bezahaf : « D’autres vont encore venir »

La victoire à Troyes restera également particulière pour Kelyann Bezahaf.

Le jeune défenseur a connu sa première titularisation en Ligue 1 avec l’OM et n’a pas caché son émotion après la rencontre.

« C’est la première titularisation pour moi dans mon club de cœur, c’est là où j’ai été formé, ça fait plaisir. »

Le minot a surtout voulu mettre en avant toute la génération issue du centre de formation.

« Les jeunes on apporte tout ce qu’on peut, il n’y a pas que moi, et d’autres vont encore venir. On est un très bon groupe de jeunes et on va ramener l’OM le plus haut possible. »

Une soirée réussie pour Bezahaf, avec une victoire, un clean sheet et une première titularisation encourageante.

À lire : OM : « D’autres vont encore venir »… Bezahaf savoure

Entre une infirmerie qui commence à évoluer, une tension rapidement désamorcée autour de Paixao et l’émergence de jeunes comme Bezahaf, l’OM peut désormais préparer la suite avec un peu plus de sérénité après son succès à Troyes.