La défaite de l’OM à Sturm Graz a mis en évidence les difficultés de Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes et Neal Maupay. Les trois joueurs, parmi les mieux rémunérés du groupe, étaient poussés vers la sortie cet été selon La Provence, mais sont finalement restés à Marseille.

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Alignés ensemble au coup d’envoi en Autriche, Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes et Neal Maupay n’ont pas saisi l’occasion qui leur était offerte. Gomes et Maupay ont été remplacés dès la mi-temps par Bruno Genesio↗, tandis que Kondogbia aurait également pu connaître le même sort. Cette prestation intervient alors que les jeunes Nouhoum Kamissoko et Tochukwu Nnadi progressent dans la hiérarchie.

Des cadres conservés malgré les recherches de transfert

Selon La Provence, les trois joueurs figuraient parmi les éléments que la direction souhaitait transférer durant l’été afin de réduire la masse salariale. Leurs rémunérations et leurs performances n’ont toutefois pas facilité la recherche de clubs intéressés. Neal Maupay aurait notamment souhaité rejoindre le PAOK Salonique, sans qu’une solution ne soit trouvée. Le quotidien distingue cependant leur comportement quotidien de leur rendement sportif. Kondogbia et Maupay sont décrits comme exemplaires dans leur investissement et leur rôle auprès des jeunes, mais leurs prestations ne suivent pas, tandis qu’Angel Gomes ne parvient pas non plus à convaincre pleinement.

Genesio doit aussi gérer la concurrence des jeunes

Après la défaite à Sturm Graz, Bruno Genesio↗ a exprimé sa déception face au manque d’agressivité et d’engagement de son équipe. L’entraîneur marseillais a également rappelé la nécessité de maintenir l’ensemble du groupe concerné, alors que Kamissoko et Nnadi gagnent du terrain.

« Je n’avais jamais été autant déçu par le comportement de mon équipe »

Le technicien doit ainsi arbitrer entre la relance de joueurs expérimentés et l’intégration progressive des jeunes. Il avait résumé cette nécessité après la rencontre : « Il faut concerner le maximum de personnes parce qu’on ne peut pas faire une saison avec 13 ou 14 joueurs ».

OM-Le Havre conservera son horaire dimanche

Par ailleurs, la réception du Havre se disputera bien dimanche à 17h15 au Vélodrome. La LFP a confirmé vendredi↗ matin aux deux clubs le maintien de cet horaire, après avoir envisagé un déplacement à 20h45 pour remplacer PSG-OL, reporté au lundi soir. La préfecture des Bouches-du-Rhône n’avait pas envisagé de modifier la programmation de la rencontre ni celle de la course Marseille-Cassis. Selon L’Équipe, les autorités se concentrent sur la sécurisation du centre-ville, avec une manifestation syndicale autorisée samedi et un couvre-feu dans certains secteurs durant les nuits de samedi à dimanche et de dimanche à lundi.