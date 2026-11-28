Bruno Genesio a précisé ce qu’il attend de l’OM avant la trêve de Noël. Le coach vise des progrès dans les trois compétitions et conserve un repère de 18–19 victoires pour jouer le haut du classement en Ligue 1.
Ce samedi 28 novembre, Bruno Genesio s’est exprimé en conférence de presse avant Auxerre–OM, dimanche à 15h. Ses déclarations sont retranscrites dans le direct de RMC Sport. La victoire contre le Levski Sofia a permis à Marseille de rebondir après la défaite contre Le Mans. Genesio veut désormais avancer sur plusieurs fronts, tout en refusant de fixer dès maintenant un classement final à son équipe.
Un meilleur classement et deux compétitions à faire avancer
Le technicien a défini une feuille de route jusqu’à la trêve. Elle associe le championnat, la qualification au tour suivant en Coupe de France et le rapprochement d’une qualification en Ligue Europa.
Entre nous, on parle de tout ça. On doit avancer match après match, même si c’est une réponse bateau, c’est la vérité. Quand on est dans une situation difficile, ça peut aussi créer des opportunités pour les uns et les autres de réaliser des choses qui peuvent être extraordinaires. C’est ce qu’on a envie de vivre. À la trêve de Noël, c’est être au meilleur classement possible, avec une qualification en Coupe de France et être tout proche de la qualification en Ligue Europa. On verra ce qui se passe le dernier mois pour voir l’objectif. C’est à ce moment qu’on y verra plus clair.
En Europe, l’OM dispose de six points après la cinquième journée. L’objectif exprimé par Genesio consiste à progresser dans la course à la qualification ; il ne signifie pas que le club a déjà assuré sa présence au tour suivant.
18–19 victoires comme repère, sans pronostic de classement
Interrogé sur les résultats nécessaires pour viser les premières places, Genesio a donné une fourchette de victoires. Il présente ce chiffre comme un point de repère personnel et refuse de transformer la suite du calendrier en addition de succès supposés.
Je sais qu’avec 18-19 victoires, vous jouez le haut du tableau du classement. Voilà ce que j’ai en tête comme repère. Après, je n’aime pas trop me projeter et faire une sorte de loto sportif.
Cette ambition se retrouve aussi dans sa manière d’aborder les rencontres. Avant le déplacement à Auxerre, il assume une équipe portée vers la victoire, tout en reconnaissant que la recherche d’un but supplémentaire peut parfois exposer à une défaite.
Cette saison encore plus, on n’a pas fait de match nul. J’ai envie d’avoir une équipe qui joue les matches pour marquer des buts, pour gagner. Peut-être qu’en fin de match, on essaie d’aller chercher une victoire alors qu’il faut savoir ne pas perdre. Ça peut être un défaut, mais ça peut être aussi une qualité. Je pense que c’est lié à mon état d’esprit et de ce que je veux voir de mon équipe.