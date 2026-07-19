OM : Genesio parle des ambitions… une déclaration qui sème le doute ?

Après la victoire de l’OM face au Yamoussoukro FC pour son premier match amical, Bruno Genesio a évoqué les ambitions marseillaises pour la saison 2026-2027. Le nouvel entraîneur fixe une qualification européenne comme priorité, tout en estimant qu’une sixième ou une septième place pourrait suffire.

L’Olympique de Marseille a lancé sa préparation estivale par une victoire contre le Yamoussoukro FC vendredi soir en Côte d’Ivoire. Les Marseillais se sont imposés 3-0 pour la première rencontre dirigée par Bruno Genesio depuis son arrivée sur le banc olympien.

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Après la rencontre, le nouvel entraîneur a été interrogé sur les objectifs de l’OM pour la saison à venir. Genesio a confirmé que le club souhaitait retrouver une compétition européenne.

« À Marseille, les ambitions doivent toujours être importantes. Nous l’avons déjà dit lors de la conférence de présentation : nous voulons être européens. En Ligue 1, cela peut passer par une sixième, voire une septième place. »

Genesio fixe la qualification européenne comme priorité, même pour la conférence League ?

Bruno Genesio ne fixe donc pas publiquement une qualification pour la Ligue des champions comme objectif. Selon ses déclarations, l’ambition immédiate consiste à replacer l’OM parmi les clubs européens.

Il n’y a aucun monde où l’objectif de l’OM c’est la 6ou 7e place…saison de transition ou pas aucun coach ne survit à une 7e place… — Benjamin COURMES (@BenFCM) July 19, 2026



La référence à une sixième ou une septième place traduit un objectif dépendant également des résultats dans les coupes nationales et européennes. Le nombre de places qualificatives peut en effet varier selon les vainqueurs de ces compétitions.

Le technicien marseillais avait déjà expliqué, lors de sa présentation officielle, que la reconstruction de l’effectif demanderait du temps. Le club doit encore enregistrer plusieurs mouvements dans les prochaines semaines, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs.

Un effectif encore largement en reconstruction

Bruno Genesio a pris ses fonctions alors que l’OM doit réduire sa masse salariale et poursuivre ses ventes. Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré ont notamment quitté Marseille depuis l’ouverture du marché estival.

Le groupe aligné face au Yamoussoukro FC était encore incomplet. Plusieurs internationaux doivent retrouver progressivement l’entraînement, tandis que la direction travaille toujours à la constitution de l’effectif pour la saison 2026-2027.

Dans ce contexte, Genesio choisit de fixer une première étape claire : ramener l’OM en Coupe d’Europe. La place exacte visée et le niveau de compétition européenne espéré n’ont pas été davantage précisés dans les déclarations rapportées après cette première rencontre amicale.