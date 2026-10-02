OM : Genesio peut-il finir par craquer ? Lamperti s’inquiète…

Fabrice Lamperti dresse un constat sévère sur la situation actuelle de l’OM. Interrogé par GOAL, le journaliste de La Provence estime que le mercato estival a laissé Bruno Genesio avec un effectif trop court. Il ne voit pas forcément le coach menacé par sa direction, mais s’interroge sur sa capacité à tenir dans la durée.

« C’est presque du jamais-vu »

Fabrice Lamperti ne cache pas sa surprise devant le mercato réalisé par l’OM.

« Le marché des transferts m’a surpris parce que c’est presque du jamais-vu. Zéro recrue, uniquement des départs. »

Pour le journaliste, cette stratégie interroge d’autant plus que Marseille reste engagé en Ligue Europa et conserve des ambitions importantes.

Il estime aussi que Bruno Genesio attendait lui-même des renforts, pas forcément des titulaires immédiats, mais au moins des profils à développer et à faire progresser.

« Il manque de profondeur d’effectif »

Pour Lamperti, le principal problème est aujourd’hui très clair : l’OM n’a pas assez de solutions sur le banc.

« Il manque de profondeur d’effectif, il n’y a pas assez de remplaçants. »

Un constat qui prend encore plus de poids avec les blessures récentes de Derek Cornelius, Amine Gouiri ou encore Himad Abdelli pendant la trêve internationale.

A lire aussi : Genesio doit déjà composer avec une infirmerie qui se remplit avant une série de huit matches en moins d’un mois.

Genesio peut-il partir de lui-même ?

Fabrice Lamperti ne pense pas que l’OM souhaite se séparer de Bruno Genesio. Au contraire, il estime que le club sait disposer d’un entraîneur de haut niveau malgré le contexte compliqué.

« L’OM sait qu’il a un grand entraîneur. »

La vraie question serait donc ailleurs : jusqu’où Genesio acceptera-t-il de travailler avec autant de contraintes ?

Le journaliste va même plus loin en s’interrogeant sur un éventuel départ volontaire du technicien si la situation venait à devenir trop difficile.

A lire aussi : Des interrogations existent déjà autour de l’avenir de Genesio à moyen terme.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Bruno Genesio reste aujourd’hui soutenu par sa direction. Mais si l’effectif reste aussi court et que les résultats ne suivent pas, la question de son usure pourrait rapidement devenir centrale.