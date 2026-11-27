Amine Gouiri a offert la victoire à l’OM contre le Levski Sofia en inscrivant l’unique but de la rencontre sur penalty. Quelques minutes après la pause, l’attaquant algérien a toutefois manqué une panenka alors que Marseille ne menait que d’un but. Bruno Genesio a réagi à cette prise de risque après le coup de sifflet final.

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Grâce à ce penalty transformé par Amine Gouiri, l’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 face au Levski↗ Sofia et a décroché une deuxième victoire cette saison en Ligue Europa. Le scénario aurait toutefois pu devenir plus compliqué après la tentative de panenka ratée au retour des vestiaires, alors que l’OM conservait seulement son avantage minimal.

Genesio n’aurait pas choisi ce geste à ce moment

Remplacé peu après l’heure de jeu, Gouiri↗ n’a pas été accablé par son entraîneur. Bruno Genesio a rappelé qu’un penalty pouvait être manqué par n’importe quel joueur, tout en exprimant son incompréhension face au choix effectué dans cette situation de match.

À sa place, je n’aurais pas tenté ça à ce moment.

Le technicien a également souligné que la réussite aurait changé la perception de cette tentative. Selon lui, Gouiri aurait été félicité si sa panenka↗ avait trouvé le chemin des filets, mais il aurait préféré que l’attaquant échoue autrement ou transforme son penalty.

Gouiri préservé en vue du prochain match

Bruno Genesio a aussi expliqué son remplacement par la gestion de la santé de ses joueurs. L’OM doit en effet jouer dimanche, un élément pris en compte par l’entraîneur après cette rencontre européenne remportée sur la plus petite des marges. Malgré la frayeur provoquée par cette panenka manquée, le but inscrit sur penalty par Gouiri reste donc celui qui a permis à Marseille de prendre les trois points face au club bulgare. La réaction de Genesio a distingué le risque pris par son joueur de son appréciation globale de la rencontre.