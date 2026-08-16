OM : Genesio veut tourner la page d’une gestion jugée toxique

Bruno Genesio a choisi une ligne claire depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille : une gestion humaine calme, ferme et protectrice. Selon L’Équipe, l’entraîneur olympien entend soutenir son vestiaire malgré les tensions internes, comme l’a encore montré l’épisode du brassard retiré à Pierre-Emile Højbjerg.

Genesio veut rompre avec une gestion humaine jugée toxique

Selon L’Équipe, Bruno Genesio a hérité d’un groupe marqué par la gestion humaine de l’ancienne direction, décrite comme toxique par le quotidien.

Face à ce contexte, le nouvel entraîneur de l’OM a décidé d’adopter une méthode qui lui ressemble davantage : calme, ferme, mais sans surenchère.

L’Équipe explique que Genesio entend surtout protéger son groupe et soutenir ses joueurs, y compris lorsque certaines décisions viennent de plus haut dans l’organigramme.

Cette posture s’inscrit dans la continuité de ses premières semaines à Marseille, durant lesquelles le technicien a régulièrement insisté sur la qualité humaine et l’investissement de son groupe.

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Le brassard de Højbjerg imposé à Genesio

L’épisode du capitanat de Pierre-Emile Højbjerg illustre cette différence d’approche entre l’entraîneur et la direction.

Toujours selon L’Équipe, la sortie publique de Genesio sur le retrait du brassard n’a pas surpris les dirigeants marseillais. Ces derniers étaient conscients de la portée de ses propos et de leur résonance dans l’environnement médiatique et populaire très particulier de l’OM.

Le club a également précisé au quotidien que la décision de retirer le brassard au milieu danois avait été prise de manière « collégiale » par Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi.

Cette décision aurait ensuite été imposée à Bruno Genesio, qui n’en était donc pas à l’origine.

L’entraîneur marseillais conserve ainsi sa propre ligne dans la gestion du vestiaire : défendre ses joueurs et maintenir un rapport humain fort, tout en composant avec des décisions institutionnelles prises au plus haut niveau du club.