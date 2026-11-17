La quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2027 s’achève ce mardi 17 novembre avec plusieurs qualifications possibles. Trois sélections comptant des joueurs marseillais sont concernées : l’Algérie d’Amine Gouiri et Himad Abdelli, le Maroc de Nayef Aguerd et le Nigeria de Tochukwu Nnadi.

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Les trois rencontres présentent des enjeux différents pour les joueurs de l’OM. L’Algérie et le Maroc peuvent officiellement valider leur billet pour la phase finale, tandis que le Nigeria doit encore↗ progresser dans un groupe où une seule équipe pourra se qualifier.

L’Algérie de Gouiri et Abdelli dépend aussi de la Zambie

Les Fennecs affrontent le Togo à 17 heures avec une possibilité de qualification dès cette quatrième journée. Une victoire algérienne ne suffira toutefois pas à elle seule : la Zambie devra également obtenir un résultat favorable contre le Burundi, dans une rencontre programmée à 14 heures. Un match nul ou une victoire de la Zambie, combiné à un succès de l’Algérie au Togo, permettrait aux partenaires d’Amine Gouiri↗ et d’Himad Abdelli de décrocher officiellement leur billet pour la CAN 2027. Les deux joueurs marseillais sont donc concernés par un scénario qui dépendra d’abord du résultat enregistré dans l’autre match du groupe.

Le Maroc d’Aguerd peut valider sa qualification

La situation est plus directe pour le Maroc de Nayef Aguerd. Les Lions de l’Atlas affrontent le Niger à 21 heures à Rabat, alors que la rencontre devait officiellement se tenir au Niger. Elle a été délocalisée en raison de la suspension du stade Seyni-Kountché de Niamey. Une victoire marocaine permettrait de qualifier le Maroc et d’éliminer définitivement le Niger. La sélection de Nayef Aguerd possède ainsi son destin en main pour assurer sa présence lors de la prochaine édition de la compétition continentale.

Le Nigeria de Nnadi doit prendre des points

Le Nigeria de Tochukwu Nnadi joue également ce mardi à 14 heures contre la Tanzanie. Les Super Eagles visent une deuxième victoire dans ces éliminatoires, alors que chaque résultat compte dans un groupe où une seule sélection obtiendra sa qualification. La Guinée-Bissau, également engagée dans cette poule, affrontera Madagascar à 17 heures. Plusieurs autres nations peuvent aussi↗ se qualifier ce mardi, notamment le Gabon, l’Angola, l’Égypte, la RD Congo, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Burkina Faso.