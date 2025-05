OM : Gouiri annonce la couleur pour la Ligue des Champions !

De retour en Ligue des champions après une saison aboutie, l’Olympique de Marseille peut déjà compter sur l’envie et les objectifs élevés de ses cadres pour la suite. Arrivé cet hiver, Amine Gouiri n’a pas mis longtemps à se rendre indispensable et il compte bien aider l’OM à franchir un cap sur la scène européenne. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’international algérien a livré une vision ambitieuse pour l’avenir du club…

Recruté en janvier dernier, Amine Gouiri a été l’une des révélations de la seconde partie de saison marseillaise. Avec 10 buts et 3 passes décisives en 14 matchs, l’international algérien a parfaitement trouvé sa place dans le onze de Roberto De Zerbi, apportant mouvement, qualité technique et efficacité dans les 30 derniers mètres. Interrogé dans L’Équipe à l’issue de la saison, l’attaquant ne cache pas son envie de voir l’OM viser beaucoup plus haut désormais.

“On a le potentiel pour se battre avec le Paris-Saint-Germain !”

Amine Gouiri ne s’est donc pas contenté de savourer la qualification : il a surtout affiché des ambitions très claires pour la suite :

“Ce club doit se stabiliser maintenant en se qualifiant tous les ans en Ligue des champions, puis en devenant un club qui compte en Europe. Le club a le potentiel pour se battre avec le Paris-Saint-Germain. Il faut l’exploiter. On s’est qualifié en Ligue des champions, c’est bien, mais il faut progresser chaque année. Monaco et Lille ont réussi à prendre un titre au PSG (respectivement en 2017 et 2021), pourquoi pas Marseille ? Ensuite, il faudra aller chercher tout doucement plus haut en Europe. Je pense que l’année prochaine, il faudra sortir de la phase de ligue de la Ligue des champions. Ensuite, tout peut arriver. Et chaque année, on doit se rapprocher un peu plus du top niveau. Marseille doit être dans les dix plus gros clubs en Europe. Par exemple, au Vélodrome, personne ne doit nous battre.“

Avec ce genre de discours, Gouiri annonce donc clairement la couleur. Et vu son impact depuis janvier, difficile de douter de sa motivation. Maintenant, reste à voir si l’OM saura bâtir, durant ce mercato, une équipe capable de répondre à ses ambitions dès la saison prochaine…

