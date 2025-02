OM : Gouiri, ce n’est toujours pas assez pour Duga…

Malgré un doublé face à l’ASSE et deux performances très intéressante contre Lyon et Angers, Amine Gouiri n’a toujours pas convaincu Christophe Dugarry…

Depuis son arrivée à l’OM, Amine Gouiri a changé l’équipe offensivement. Ses performances sont saluées par tous dans les médias et chez les supporters. Pourtant, Christophe Dugarry en attend plus. L’ex joueur de l’OM n’est pas encore impressionné par l’international algérien.

« L’OM que j’ai vu face à ASSE, je ne l’avais jamais vu. Depuis le début de la saison, je l’avais vu par moments, mais sur un match, avec autant de choses, j’ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que tout le monde s’est régalé. Si Marseille est capable de reproduire ça encore plus souvent, c’est déjà un plaisir de les voir jouer. Gouiri, je ne peux pas participer à ce genre de débat quand tu as fait deux matches. Il a montré qu’il a du talent, mais le haut niveau, c’est autre chose. Marseille c’est autre chose. Le plus gros progrès c’est la continuité. Il a montré qu’il sait montrer des buts. C’est comme Cherki. On sait ce qu’il sait faire, tout le monde le sait. Ce que je volais, c’est qu’il ait une continuité dans la performance. Et il commence à l’avoir », explique Dugarry sur RMC.

A LIRE AUSSI : Daniel Riolo encense le pilier de la réussite de l’OM !