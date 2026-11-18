Après quatorze rencontres, La Provence dévoile les premières moyennes des joueurs de l’OM. Amine Gouiri domine le classement des Olympiens, tandis que Bruno Genesio obtient une note encore supérieure. L’Équipe revient également sur les adversaires possibles des Bleus en quarts de finale de la Ligue des nations.

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Selon La Provence, l’OM présente un bilan parfaitement équilibré depuis le début de la saison, avec sept victoires et sept défaites. Les moyennes attribuées aux joueurs permettent de distinguer les principales satisfactions, mais aussi ceux qui doivent encore↗ progresser après ce premier tiers de championnat.

Gouiri meilleur joueur de l’OM, Genesio devant tout le monde

Amine Gouiri↗ affiche la meilleure moyenne parmi les joueurs, avec 5,5/10. L’international algérien compte huit buts et trois passes décisives, et s’est notamment illustré lors de la rencontre face au Bayer Leverkusen. Son entraîneur, Bruno Genesio, obtient toutefois la meilleure note globale avec 5,68/10, après le redressement de l’équipe à la suite d’un début de saison compliqué. Au milieu de terrain, Pierre-Emile Hojbjerg obtient 5,45, juste devant Tochukwu Nnadi avec 5,4 et Himad Abdelli avec 5,25. Amine Harit complète ce groupe des joueurs les mieux évalués avec une moyenne de 5,32, alors qu’il a principalement été repositionné sur le côté droit et a inscrit trois buts depuis le début de la saison.

Des moyennes plus contrastées en défense et sur les ailes

La Provence relève également des progrès dans le secteur défensif. Nayef Aguerd (5,15), Jeffrey De Lange (5,14), Emerson Palmieri (5,06) et CJ Egan-Riley (5) atteignent ou dépassent la moyenne, tandis que le gardien néerlandais semble avoir pris la mesure de son statut de titulaire. À l’inverse, Igor Paixao présente une moyenne de 4,82 et reste décrit comme↗ irrégulier. Timothy Weah est évalué à 4,63, Ulisses Garcia à 4,6, tandis qu’Angel Gomes (3,83) et Geoffrey Kondogbia (3,7) ferment le classement, ce dernier n’ayant été évalué qu’à cinq reprises.

Les Bleus connaîtront leur adversaire vendredi

L’Équipe indique que le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des nations aura lieu vendredi à midi, à Nyon. Les rencontres se joueront entre le 25 et le 30 mars, et l’équipe de France, première de son groupe, affrontera les Pays-Bas, l’Espagne ou la Norvège. Grâce à son statut de tête de série, la sélection française recevra au match retour. Elle évitera l’Allemagne, l’Angleterre et le Portugal, également premiers de leur groupe, ainsi que la Belgique, déjà rencontrée lors de la première phase. Selon L’Équipe, l’Espagne apparaît comme l’adversaire le plus redoutable, malgré sa défaite 3-2 contre l’Angleterre dimanche, qui a mis fin à une série de 43 matchs sans défaite.