OM : Gouiri, le gros plus technique !

L’OM s’est largement imposé face au SCO samedi soir à l’occasion de la 18e journée. Une belle victoire et de superbes phases de jeu. Voici la note et l’appréciation d’Amine Gouiri lors de cette rencontre disputée à Angers.
L’Olympique de Marseille a rapidement imposé son rythme au stade Raymond-Kopa, malgré un pressing initial d’Angers. Après quelques alertes, Amine Gouiri a ouvert le score à la 19e minute en concluant un centre en retrait d’Amir Murillo. Cinq minutes plus tard, Mason Greenwood a doublé la mise d’une reprise sèche dans la surface, confirmant la domination phocéenne. L’OM a ensuite accentué son emprise avec le but d’Hamed Junior Traoré à la 34e minute, avant que Timothy Weah ne vienne conclure un mouvement collectif de la tête à la 40e. Juste avant la pause, Angers a profité d’un relâchement marseillais pour réduire l’écart par Amine Sbaï, portant le score à 4-1 à la mi-temps. Malgré ce but encaissé, Marseille est rentré aux vestiaires avec une avance confortable et une maîtrise nette du jeu.
Une première mi-temps impressionnante !
En seconde période, les Marseillais ont géré leur avance en contrôlant la possession et en limitant les situations dangereuses angevines. Plusieurs occasions ont permis à l’OM de rester menaçant, notamment une frappe de Greenwood sur la transversale et des tentatives de Paixão et Gouiri. Les changements opérés par Roberto De Zerbi ont apporté de la fraîcheur sans désorganiser le collectif. À la 88e minute, Igor Paixão a définitivement scellé le sort du match d’une frappe croisée après une récupération de Pierre-Emile Höjbjerg. Angers a sauvé l’honneur dans le temps additionnel grâce à Jim Allevinah, auteur de son premier but de la saison. Cette victoire 5-2 permet à l’OM de retrouver la confiance en Ligue 1 avant ses rendez-vous majeurs face à Liverpool et Lens.
La note d’Amine Gouiri : 7.5 / 10
Son appréciation
Titularisé à la pointe de l’attaque, Amine Gouiri a incarné le visage fluide et collectif du jeu offensif marseillais. Très vite impliqué, il s’est illustré dès la 4e minute avant d’ouvrir le score à la 19e en se jetant pour reprendre un centre puissant de Murillo, récompensant un mouvement collectif bien construit. Mobile et généreux dans l’effort, l’international algérien a multiplié les décrochages, souvent côté gauche, pour fluidifier les enchaînements et créer des espaces pour ses partenaires. Dangereux dans la surface, il a frôlé le doublé de la tête à la 36e et est resté constant dans son activité avant la pause. Juste dans ses remises et toujours dans le sens du jeu, il a pesé sur la défense angevine par son intelligence de placement et sa qualité technique. Remplacé par Pierre-Emerick Aubameyang à l’heure de jeu, Gouiri a confirmé que son profil apporte une vraie plus-value au collectif olympien et que son retour en forme dynamise nettement l’animation offensive de l’OM.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|7/10
|
Avec lui en pointe, le jeu offensif va plus vite et les passes s’enchaînent avec une précision redoutable. Il s’est ainsi retrouvé au coeur de la première occasion (4e), avant d’ouvrir le score au bout d’un joli mouvement (19e). Il a frôlé le doublé de la tête (36e), et ses décrochages ont aussi ouvert des brèches. Remplacé par Aubameyang (61e).
|Note de La Provence
|7/10
|
En jambes à la pointe de l’attaque, l’international algérien s’est régalé sur la pelouse de Raymond-Kopa. Il a rapidement marqué en se jetant pour reprendre un bon centre de Murillo (19) et il n’a jamais baissé de pied, s’exilant souvent sur ce côté gauche qu’il affectionne après avoir permuté avec Traoré. Un match plein de promesses. Il a ensuite cédé sa place à Pierre-Emerick Aubameyang (62), qui a très vite récolté un avertissement pour un tacle mal maîtrisé sur Harouna (68) et a vu son but être refusé pour hors-jeu (85).
|Note de Maxifoot
|7.5/10
|Buteur opportuniste et très impliqué dans le jeu collectif, l’attaquant algérien a parfaitement lancé son équipe. Mobile, juste dans ses remises et dangereux dans la surface, l’avant-centre marseillais a aussi frôlé le doublé avant la pause. Son activité a pesé lourd dans l’asphyxie angevine avec une première demi-heure de très haut niveau.
|Note de FootMercato
|8.5/10
|Décidément, son retour fait un bien fou à cette attaque olympienne. Dans un autre profil qu’Aubameyang, il décroche énormément pour participer au jeu, part de loin pour initier les attaques avant de trouver ses partenaires – comme Weah (4e) – ou de tenter sa chance (6e). En clair, il a toujours été dans le sens du collectif. Auteur de l’ouverture du score en étant à la réception d’un centre fort à ras-de-terre de Murillo (19e), il a retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis le 4 octobre dernier, à Metz, et enchaîne après son doublé contre Bayeux en Coupe de France, mardi. En seconde période, il a cherché le doublé sans y parvenir. Il a également fait preuve d’altruisme en laissant passer le ballon pour Hamed Traoré, qui aurait pu faire mieux.