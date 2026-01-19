OM : Gouiri, le gros plus technique !

L’OM s’est largement imposé face au SCO samedi soir à l’occasion de la 18e journée. Une belle victoire et de superbes phases de jeu. Voici la note et l’appréciation d’Amine Gouiri lors de cette rencontre disputée à Angers.

L’Olympique de Marseille a rapidement imposé son rythme au stade Raymond-Kopa, malgré un pressing initial d’Angers. Après quelques alertes, Amine Gouiri a ouvert le score à la 19e minute en concluant un centre en retrait d’Amir Murillo. Cinq minutes plus tard, Mason Greenwood a doublé la mise d’une reprise sèche dans la surface, confirmant la domination phocéenne. L’OM a ensuite accentué son emprise avec le but d’Hamed Junior Traoré à la 34e minute, avant que Timothy Weah ne vienne conclure un mouvement collectif de la tête à la 40e. Juste avant la pause, Angers a profité d’un relâchement marseillais pour réduire l’écart par Amine Sbaï, portant le score à 4-1 à la mi-temps. Malgré ce but encaissé, Marseille est rentré aux vestiaires avec une avance confortable et une maîtrise nette du jeu.

Une première mi-temps impressionnante !

En seconde période, les Marseillais ont géré leur avance en contrôlant la possession et en limitant les situations dangereuses angevines. Plusieurs occasions ont permis à l’OM de rester menaçant, notamment une frappe de Greenwood sur la transversale et des tentatives de Paixão et Gouiri. Les changements opérés par Roberto De Zerbi ont apporté de la fraîcheur sans désorganiser le collectif. À la 88e minute, Igor Paixão a définitivement scellé le sort du match d’une frappe croisée après une récupération de Pierre-Emile Höjbjerg. Angers a sauvé l’honneur dans le temps additionnel grâce à Jim Allevinah, auteur de son premier but de la saison. Cette victoire 5-2 permet à l’OM de retrouver la confiance en Ligue 1 avant ses rendez-vous majeurs face à Liverpool et Lens.

La note d’Amine Gouiri : 7.5 / 10

©️𝐁𝐮𝐭 𝐧𝐮𝐦𝐞́𝐫𝐨 𝟔𝟖 🎶

𝙲𝚘𝚖𝚙𝚘𝚜𝚒𝚝𝚒𝚘𝚗 : Roberto De Zerbi

𝙿𝚛𝚘𝚍𝚞𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗 : les joueurs de l’OM

𝙼𝚊𝚜𝚝𝚎𝚛𝚒𝚗𝚐 : Timothy Weah 💿👽🇺🇸#SublimeCôteDivoire ✨ pic.twitter.com/GTZNhi2OKR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 19, 2026

Son appréciation

Titularisé à la pointe de l’attaque, Amine Gouiri a incarné le visage fluide et collectif du jeu offensif marseillais. Très vite impliqué, il s’est illustré dès la 4e minute avant d’ouvrir le score à la 19e en se jetant pour reprendre un centre puissant de Murillo, récompensant un mouvement collectif bien construit. Mobile et généreux dans l’effort, l’international algérien a multiplié les décrochages, souvent côté gauche, pour fluidifier les enchaînements et créer des espaces pour ses partenaires. Dangereux dans la surface, il a frôlé le doublé de la tête à la 36e et est resté constant dans son activité avant la pause. Juste dans ses remises et toujours dans le sens du jeu, il a pesé sur la défense angevine par son intelligence de placement et sa qualité technique. Remplacé par Pierre-Emerick Aubameyang à l’heure de jeu, Gouiri a confirmé que son profil apporte une vraie plus-value au collectif olympien et que son retour en forme dynamise nettement l’animation offensive de l’OM.

