OM : Gouiri, le retour du titulaire !

L’OM n’a pas fait de détails face à Bayeux avec une large victoire 0-9. Voici la note et l’appréciation d’Amine Gouiri lors de cette rencontre des 16e de finale de Coupe de France

L’OM prend rapidement le contrôle des débats dès le coup d’envoi, avec plusieurs situations dangereuses et une domination territoriale nette. Cette supériorité est logiquement récompensée à la 13e minute par l’ouverture du score d’Angel Gomes, à la conclusion d’un joli mouvement collectif initié côté droit. Les Marseillais accélèrent ensuite et font le break à la 19e minute grâce à Hamed Junior Traoré, opportuniste après une erreur du gardien normand. Toujours en contre, Greenwood inscrit le troisième but à la 26e minute, bien servi après une transition rapide. La rencontre tourne alors à la démonstration, et Gouiri marque avant la pause, aux 32e minute, pour porter le score à 4-0. À la mi-temps, l’OM mène largement après un premier acte totalement maîtrisé, avec une possession écrasante et très peu de situations concédées.

Festival offensif de l’OM

Au retour des vestiaires, les Olympiens repartent sur les mêmes bases et Greenwood marque le cinquième but dès la 49e minute, après un gros travail de Gouiri. Le festival offensif se poursuit à la 55e minute avec un nouveau but de Gouiri, portant le score à 6-0 face à des Normands dépassés. Malgré plusieurs changements de part et d’autre, l’OM continue d’appuyer et inscrit un septième but à la 80e minute grâce à une tête d’Egan-Riley sur corner. En fin de match, Neal Maupay marque le huitième but olympien à la 86e minute, inscrivant au passage son premier but de la saison. Enfin, Greenwood conclut la soirée en beauté en s’offrant un triplé à la 90e minute sur une offrande venue de la droite. Sérieux et spectaculaires, les Marseillais s’imposent 9-0 et se qualifient sans trembler pour les huitièmes de finale de la Coupe de France.

La note d’Amine Gouiri : 7.5/10

Son appréciation

Titulaire en l’absence d’Aubameyang, Amine Gouiri a vécu une soirée contrastée mais aboutie lors de la démonstration marseillaise à Bayeux. Longtemps discret en début de rencontre, l’international algérien a d’abord manqué une occasion immanquable à la demi-heure de jeu. L’attaquant s’est toutefois parfaitement rattrapé dans la foulée en se montrant opportuniste pour ouvrir son compteur d’un but à bout portant. Toujours disponible dans le jeu, il a ensuite multiplié les combinaisons intéressantes avec ses partenaires offensifs. Son sens collectif a été illustré par une passe décisive pour Greenwood, après avoir poursuivi l’action jusqu’au bout. Après la pause, Gouiri a confirmé son efficacité en renard des surfaces pour s’offrir un doublé. Présent dans la surface et impliqué sur les premiers buts, il a pleinement participé au festival offensif de l’OM. Remplacé à l’heure de jeu passée, il laisse l’image d’un match sérieux, malgré un déchet initial, conclu par une performance statistique solide.

Les notes des médias