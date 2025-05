OM : Gouiri pense à la suite !

Au terme d’un choc tendu entre le LOSC et l’Olympique de Marseille, Amine Gouiri n’a pas caché sa frustration au micro de DAZN. L’attaquant olympien estime que son équipe aurait pu (et dû) faire mieux, notamment en concrétisant ses occasions avant l’égalisation lilloise.

« Ils n’étaient pas dangereux (jusqu’à l’erreur de Rulli) mais on aurait dû tuer le match. Ce n’est pas un mauvais résultat mais on peut avoir des regrets car on avait des occasions pour le 2-0 », a-t-il déclaré, visiblement déçu. Les Marseillais menaient 1-0 jusqu’à une erreur du gardien Gerónimo Rulli, qui a relancé les Dogues en deuxième période. Cette égalisation, contre le cours du jeu selon certains observateurs, laisse un goût amer aux hommes de Roberto De Zerbi, qui avaient dominé la rencontre jusqu’alors.

On a notre destin entre nos mains. C’est à nous de jouer

🫂 La connexion Rabiot & Gouiri 🔗 Les 3 dernières passes décisives du milieu français 🇫🇷 l’ont été pour l’attaquant algérien 🇩🇿 ! 📹 @DAZN_FR pic.twitter.com/GiMNREiEoB — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) May 4, 2025

Malgré ce revers partiel, Gouiri préfère rester optimiste quant à la suite du championnat : « On a notre destin entre nos mains, on est 2e avec deux points d’avance. C’est à nous de jouer », a-t-il affirmé, déterminé.

Avec ce match nul, l’OM conserve tout de même sa 2ᵉ place au classement de Ligue 1, mais voit ses poursuivants revenir à grande vitesse. Les prochaines rencontres seront décisives pour assurer une place sur le podium et une qualification européenne.