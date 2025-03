OM : Gouiri joueur du mois de février… une honte pour Riolo !

Daniel Riolo critique la gestion de l’attaquant Amine Gouiri par Roberto De Zerbi, estimant que ce choix a déséquilibré l’équipe. Il estime que le coach de l’OM n’aurait pas dû bouleverser son onze avec l’arrivée des recrues hivernales…

Amine Gouiri est-il vraiment l’homme fort de l’OM depuis son arrivée cet hiver ? Pour Daniel Riolo, la réponse est non. Sur RMC, le journaliste a remis en question la gestion de l’attaquant par Roberto De Zerbi, pointant du doigt les conséquences sur l’équilibre de l’équipe.

L’OM marchait jusqu’à ce que Gouiri arrive — Riolo

« L’OM marchait jusqu’à ce que Gouiri arrive. L’OM était deuxième du championnat. Y’a un mec qui est là depuis six mois et qui bosse (Ndlr : Maupay), qu’on complimente pour ce qu’il fait, son état d’esprit et la façon dont il joue dans l’équipe et on lui dit de sortir. Il a totalement disparu et a été mis à la cave et on a jeté la clé dans le caniveau. Les gens comme toi (Walid Acherchour) l’ont élu joueur du mois de février. C’est une honte absolue. Gouiri fait un super mois mais il n’est pas le joueur du mois. J’aurais essayé Gouiri autrement », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot.

Si l’ancien joueur de Rennes a marqué trois buts en six rencontres sous le maillot olympien et distillé plusieurs passes décisives, d’autres éléments comme Greenwood ou Henrique se sont montrés moins performants. L’attaquant de 23 ans est désormais attendu pour jouer un rôle clé dans les prochaines échéances, alors que le club phocéen traverse une période de turbulences. Un test grandeur nature aura lieu dimanche soir avec le choc face au PSG au Parc des Princes, où une réaction est indispensable pour rester dans la course aux places européennes.