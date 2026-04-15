OM : Greenwood cale…

Après un début de saison tonitruant, Mason Greenwood marque le pas en termes de buts. L’attaquant anglais, auteur de performances historiques en début d’exercice, traverse actuellement une période de disette offensive. Une situation qui interroge, même si elle doit être nuancée au regard du contexte récent.

Une série sans but qui interpelle

Le constat est clair : Mason Greenwood reste sur quatre rencontres consécutives sans trouver le chemin des filets avec l’OM. Cette série s’étend sur les matchs face à Auxerre, Lille, Monaco (forfait) et Metz. Un enchaînement inhabituel pour un joueur qui s’était rapidement imposé comme l’un des atouts offensifs majeurs du club marseillais.

Ce passage à vide intervient après une première partie de saison marquée par une efficacité remarquable. L’attaquant anglais avait même inscrit son nom dans l’histoire récente du club en battant un record inédit au XXIe siècle. Une performance qui avait renforcé son statut et suscité de fortes attentes autour de lui.

Des circonstances qui expliquent la baisse de régime

Toutefois, cette disette doit être analysée avec prudence. Sur les quatre matchs concernés, Mason Greenwood n’a pas toujours bénéficié de conditions optimales pour s’exprimer. Face à Lille, il a été contraint de quitter ses partenaires prématurément en raison d’une blessure. Lors de la rencontre contre Monaco, il était tout simplement absent, purgeant une suspension.

Ces éléments ont forcément perturbé son rythme et sa continuité dans le jeu.

Une concurrence accrue au niveau européen

Sur le plan statistique, ce ralentissement a néanmoins des conséquences. Mason Greenwood voit certains de ses concurrents directs prendre de l’avance dans la hiérarchie des meilleurs buteurs européens. Harry Kane domine actuellement le classement avec 31 buts en 26 matchs sous les couleurs du Bayern Munich, suivi par Luis Suárez (24) et Kylian Mbappé (23).

Le seuil pour intégrer le top 10 se situe désormais à 19 réalisations, une barre occupée par Yanis Begraoui. Pendant ce temps, des joueurs comme Vedat Muriqi ou Igor Thiago continuent de progresser, creusant l’écart avec l’attaquant de l’OM.

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Un rebond attendu face à Lorient

Dans ce contexte, la prochaine échéance face à Lorient apparaît comme un tournant. L’objectif pour Mason Greenwood est clair : retrouver le chemin des filets et relancer sa dynamique. À 24 ans, l’Anglais conserve la confiance de son entourage et du staff olympien.

« Il a toutes les qualités pour rebondir rapidement », assure une source interne au club. Une réaction est désormais attendue dès ce week-end, afin de ne pas laisser cette période sans but s’installer durablement et compromettre ses ambitions individuelles comme celles de l’OM.