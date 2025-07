OM : Greenwood déjà au top… De Zerbi impressionné !

L’Olympique de Marseille a entamé sa préparation estivale sous le signe de la détermination et de l’exigence. L’entraîneur Roberto De Zerbi s’est confié à L’Équipe sur l’état de son groupe, dressant un premier bilan lucide de l’état de forme de ses joueurs. Et le technicien italien n’a pas caché sa satisfaction, notamment concernant Mason Greenwood, qu’il a décrit comme déjà prêt physiquement.

« Nous avons une vraie équipe, nous aussi, mais avec des hauts et des bas. Il faudrait gommer cela, les hauts et les bas, qui sont typiques de Marseille. Et peut-être aussi typiques de moi, parce que les excès, je les ai moi aussi », a reconnu De Zerbi, qui espère voir son groupe gagner en régularité cette saison. L’objectif est clair : bâtir une équipe plus constante, plus équilibrée, capable de répondre présente tout au long de l’année.

L’ancien coach de Brighton a également pointé l’importance de renforcer la profondeur de l’effectif : « Un des chantiers que nous avons cette année avec Medhi, c’est d’améliorer le onze, oui, mais aussi d’améliorer l’effectif, les 22-23 joueurs. »

Améliorer le onze et le groupe

La saison dernière, l’OM avait connu une fin de championnat compliquée, plombée par les blessures. « Sur la phase retour, on perd cinq matches sur sept. Höjbjerg était blessé au mollet, Murillo était blessé, Luis Henrique était moins bien. Greenwood n’était pas bien non plus », rappelle le coach italien.

🎥 Le 𝐛𝐨𝐮𝐥𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧𝐰𝐨𝐨𝐝 pour permettre aux Olympiens de revenir au score face à Charleroi ! 💣⚽️

Retrouvez le résumé complet de #ROCCOM 👉https://t.co/VPOcEjPRPf#SublimeCôtedIvoire ✨ pic.twitter.com/9KnFl66XCe — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2025

Je suis presque inquiet, Greenwood est rentré de vacances trop en forme (Rires)

Mais la tendance semble aujourd’hui s’inverser, comme en témoigne l’état de forme de Greenwood, meilleur buteur olympien la saison passée. « Aujourd’hui, comment va Greenwood ? Nous avons fait des tests physiques. Je suis presque inquiet, il est rentré de vacances trop en forme (Rires). Je lui ai dit : “Mais Mason, tout va bien ?” Les tests physiques montrent qu’il est mieux aujourd’hui qu’en février. C’est incroyable », s’est-il amusé.

Alors que le club poursuit sa montée en régime, la condition physique optimale de Greenwood constitue une excellente nouvelle. Une donnée qui pourrait peser lourd pour un OM ambitieux à l’aube d’une saison où l’exigence collective et la constance seront les maîtres mots. L’ailier anglais a d”ailleurs marqué 4 buts lors des deux premiers matches amicaux de l’OM face à des équipes modestes…