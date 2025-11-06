OM : Greenwood, dernier souffle d’un OM sans inspiration !

L’OM s’est incliné 0-1 face à l’Atalanta en Ligue des Champions. Une défaite frustrante suite au but lié à une erreur d’arbitrage, mais qui reflète la physionomie du match. Voici la note et l’appréciation de Mason Greenwood lors de cette rencontre disputée au Vélodrome.

La première période au Vélodrome a été dominée dans un premier temps par une Atalanta bien en place, qui a très vite imposé son pressing et son intensité. Les Italiens se procurent la première grosse occasion avec un penalty sifflé pour une faute de Rulli sur Krstovic, mais le gardien argentin se rattrape en repoussant la tentative de De Ketelaere. Longtemps bousculé, l’OM retrouve progressivement son équilibre à partir de la demi-heure de jeu. Greenwood et Aubameyang se montrent plus dangereux, ce dernier forçant Carnesecchi à un arrêt décisif après une belle passe de Höjbjerg. Les Marseillais terminent mieux ce premier acte, plus hauts et plus agressifs dans les duels, mais manquent de précision dans la dernière passe. À la pause, le score reste vierge (0-0), un résultat plutôt flatteur pour les hommes de De Zerbi au vu de la domination bergamasque.

Un but qui fait polémique avec une main flagrante au début de l’action

La seconde période s’ouvre sur le même ton, avec une Atalanta menaçante et un Rulli vigilant pour maintenir les siens à flot. L’OM tente de réagir par Greenwood et Paixão, mais sans réussite face à une défense italienne solide. Les minutes passent et le match devient plus physique, marqué par plusieurs contacts litigieux dans la surface, dont une main bergamasque non sanctionnée par l’arbitre qui fait exploser la colère du Vélodrome. En fin de rencontre, alors que les Marseillais poussent pour arracher un nul, les Italiens profitent d’un contre éclair à la 90e minute pour ouvrir le score. Lookman lance Krstovic, qui trompe Rulli d’un tir croisé imparable. Malgré une prestation défensive globalement solide, l’OM s’incline 0-1 au terme d’un match frustrant, dominé dans l’engagement mais perdu sur un détail.

La note de Mason Greenwood : 6 / 10

? #OMATA Prestation vraiment médiocre de l’OM, mais… pic.twitter.com/gDSUqQYV2q — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 5, 2025

Son appréciation

Malgré la défaite 0-1 de l’OM face à l’Atalanta, Mason Greenwood a été le seul véritable danger offensif marseillais. L’Anglais, techniquement au-dessus du lot, a souvent créé des occasions à partir de rien, notamment sur le côté droit et dans l’axe. Trop isolé, il a porté l’attaque presque à lui seul, sans soutien ni réussite. Inspiré, combatif et toujours capable d’éclairer le jeu, il a confirmé qu’il restait le principal atout offensif de l’OM, même dans un soir sans.

Les notes des médias