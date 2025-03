OM : Greenwood, le déclic ?

L’OM s’est imposé 2-0 à Nantes lors de la 24e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Mason Greenwood lors de ce match bien maitrisé par les hommes de Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille a dû patienter avant de faire la différence face à une équipe nantaise bien organisée. L’OM pensait ouvrir le score en première période, mais le but de Rabiot a été annulé pour un hors-jeu millimétré. Malgré une nette domination marseillaise, les Canaris se sont procuré quelques occasions dangereuses, mais Rulli a su s’interposer, notamment face à Lepenant et Leroux. Le match a basculé à la 73e minute avec l’ouverture du score d’Amine Gouiri, bien servi par Valentin Rongier après un bon travail de Mason Greenwood. Quelques minutes plus tard, Greenwood a doublé la mise en profitant de plusieurs contres favorables avant d’ajuster Lopes d’une frappe enroulée. Dans les derniers instants, l’OM a géré son avance face à des Nantais sonnés. Ce succès permet aux Phocéens de conserver leur deuxième place avec trois points d’avance sur Nice, tandis que Nantes reste sous la menace au classement.

Le hors jeu de Gouiri sur le but annulé de Rabiot 🧐 pic.twitter.com/JKKjP6zeqA — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 2, 2025

La note de Mason Greenwood : 6/10

Son appréciation

Mason Greenwood a vécu une soirée contrastée face à Nantes. S’il s’est montré entreprenant, l’ailier anglais a longtemps manqué de justesse dans ses choix, multipliant les actions individuelles sans succès (14e, 25e, 57e). Malgré cette irrégularité, il a su faire la différence sur deux actions clés : d’abord en étant décisif sur l’ouverture du score grâce à une superbe passe pour Rongier, puis en inscrivant un but opportuniste du pied gauche après une série de contres favorables (77e). Une prestation en dents de scie, mais tout de même précieuse avant d’être remplacé par Nadir (78e). Ce but va-t-il être un déclic pour ce joueur en perte de vitesse depuis plusieurs matches ?

Les notes des médias