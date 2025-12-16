OM : Greenwood le plus jeune buteur du TOP10 européen !

Le classement des top buteurs européens continue d’animer l’actualité football ce lundi, avec la publication du douzième bilan de la saison. Cette hiérarchie prend en compte les joueurs évoluant dans les principaux championnats du continent : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Une photographie régulière qui permet de mesurer la constance et l’efficacité des meilleurs finisseurs européens. Et parmi eux figure désormais un joueur clé de l’Olympique de Marseille : Mason Greenwood.

En tête du classement, Harry Kane conserve sa première place avec 18 buts en 14 matches sous le maillot du Bayern Munich. L’attaquant anglais a encore été décisif ce week-end en inscrivant le but de l’égalisation contre Mayence (2-2), permettant à son équipe d’éviter une défaite. Derrière lui, Ayase Ueda affiche le même total de buts, mais en 16 rencontres. Le buteur japonais du Feyenoord est resté muet lors de la défaite de son équipe face à l’Ajax Amsterdam (2-0).

Le podium est complété par Erling Haaland, auteur de 17 buts en 16 matches avec Manchester City. Le Norvégien reste sur un doublé inscrit contre Crystal Palace (3-0), confirmant sa régularité au plus haut niveau.

Mason Greenwood solidement installé dans le top 10 européen

Harry Kane (32 ans/Bayern Munich/Angleterre) – 18 buts en 14 matches (1087 minutes disputées)

Ayase Ueda (27 ans/Feyenoord/Japon) – 18 buts en 16 matches (1315 minutes disputées)

Erling Haaland (25 ans/Manchester City/Norvège) – 17 buts en 16 matches (1377 minutes disputées)

Kylian Mbappé (26 ans/Real Madrid/France) – 17 buts en 17 matches (1488 minutes disputées)

Vangelis Pavlidis (27 ans/Benfica/Grèce) – 13 buts en 14 matches (1164 minutes disputées)

Ayoub El Kaabi (32 ans/Olympiakos/Maroc) – 12 buts en 14 matches (1148 minutes disputées)

Luis Suárez (28 ans/Sporting CP/Colombie) – 11 buts en 14 matches (1156 minutes disputées)

Mason Greenwood (24 ans/Olympique de Marseille/Angleterre) – 11 buts en 15 matches (1224 minutes disputées)

Paul Onuachu (31 ans/Trabzonspor/Nigéria) – 11 buts en 15 matches (1304 minutes disputées)

Ferran Torres (25 ans/FC Barcelone/Espagne) – 11 buts en 16 matches (1023 minutes disputées)

En dehors du podium, Kylian Mbappé recule à la quatrième place avec 17 buts en 17 matches. Le Français a marqué ce dimanche lors de la victoire du Real Madrid contre le Deportivo Alavés (2-1). Cinquième, Vangelis Pavlidis poursuit sa belle série avec Benfica, notamment grâce à un triplé contre Moreirense (4-0). Ayoub El Kaabi, resté muet face à l’Aris Salonique, suit avec 12 buts.

À la huitième place, Mason Greenwood s’affirme comme l’un des joueurs offensifs les plus performants du continent. L’ailier anglais de l’OM a inscrit le but décisif face à l’AS Monaco (1-0), portant son total à 11 réalisations en 15 rencontres. Des statistiques solides qui confirment son rôle majeur dans le secteur offensif marseillais.

Alessandrini sur le phénomène Greenwood 🤩 pic.twitter.com/gqkxPemVVT — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 15, 2025



Il partage ce total avec Paul Onuachu (Trabzonspor) et Ferran Torres (FC Barcelone), également présents dans le top 10 des buteurs européens. Greenwood, par sa régularité, s’impose ainsi comme l’un des visages marquants de cette saison, tout en permettant à l’Olympique de Marseille d’être représenté parmi l’élite offensive européenne.