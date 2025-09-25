OM : Greenwood, O’Riley, Weah, Strasbourg… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

À la veille du déplacement de l’OM à Strasbourg, Roberto De Zerbi s’est exprimé avec lucidité et ambition. Le coach italien a insisté sur l’importance de ce match de Ligue 1, plus encore que la rencontre européenne à venir. Entre louanges pour ses recrues, avertissement face au danger strasbourgeois et mea culpa personnel, il a livré un discours dense et passionné.

Focus sur Strasbourg : De Zerbi a rappelé que « demain sera plus important que le match de l’Ajax », soulignant la difficulté du déplacement et l’opportunité de prendre la première place au classement.

🗣️ Strasbourg plus important que l’Ajax !#DeZerbi : “Demain sera plus important que le match de l’Ajax. Je ne pense pas que l’Ajax soit plus facile ou moins important mais parce que Strasbourg, C’est vraiment un match difficile et si on gagne, on sera premier au classement.… pic.twitter.com/a17LomMbyM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 25, 2025

Éloge de Weah et O’Riley : il a qualifié Timothy Weah de « joueur sous-estimé » et « transfert formidable », tandis qu’il a salué O’Riley comme un joueur « fort, sérieux, qui comprend le football ».

🗣️ Weah, c’est l’un des meilleurs transferts, un joueur sous-estimé…#DeZerbi : “Weah, c’est l’un des meilleurs transferts. Il peut joueur partout plus haut, plus bas, c’est un joueur joueur formidable. Je suis très heureux qu’il soit avec nous. Un joueur comme weah équivaut à… pic.twitter.com/7v3jwoMDTN — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 25, 2025

Greenwood exemplaire contre Paris : le coach a salué son investissement défensif face au PSG mais lui a demandé de reproduire ces efforts à chaque rencontre.

Effectif et choix tactiques : De Zerbi a confirmé les forfaits de Kondogbia et Traoré, expliqué la mise de côté temporaire d’Angel Gomes et Vermeeren, et mis en avant la richesse de son groupe.

🗣️ Les joueurs seront peut-être plus tranquilles avec moi en tribune#DeZerbi : “J’ai l’impression qu’on est en Norvège et pas à Marseille. (…) Son expulsion ? Je suis triste. J’ai commis une erreur, non pas dans mes propos parce que je n’ai insulté personne. Mais dans les… pic.twitter.com/DXgikgCPWf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 25, 2025



Autocritique et état d’esprit : revenu sur son carton rouge contre Paris, il a reconnu « avoir commis une erreur » et assuré avoir pleine confiance en son staff pour gérer son absence de banc.