Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : Greenwood, O’Riley, Weah, Strasbourg… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !
OM Actualités

OM : Greenwood, O’Riley, Weah, Strasbourg… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

Par La Redaction FCM - Mis à jour le - Publié le

À la veille du déplacement de l’OM à Strasbourg, Roberto De Zerbi s’est exprimé avec lucidité et ambition. Le coach italien a insisté sur l’importance de ce match de Ligue 1, plus encore que la rencontre européenne à venir. Entre louanges pour ses recrues, avertissement face au danger strasbourgeois et mea culpa personnel, il a livré un discours dense et passionné.

Focus sur Strasbourg : De Zerbi a rappelé que « demain sera plus important que le match de l’Ajax », soulignant la difficulté du déplacement et l’opportunité de prendre la première place au classement.

A lire aussi : OM–PSG – Riolo alerte : « La Ligue 1 va s’écrouler »

 

Éloge de Weah et O’Riley : il a qualifié Timothy Weah de « joueur sous-estimé » et « transfert formidable », tandis qu’il a salué O’Riley comme un joueur « fort, sérieux, qui comprend le football ».

 

 

Greenwood exemplaire contre Paris : le coach a salué son investissement défensif face au PSG mais lui a demandé de reproduire ces efforts à chaque rencontre.

Effectif et choix tactiques : De Zerbi a confirmé les forfaits de Kondogbia et Traoré, expliqué la mise de côté temporaire d’Angel Gomes et Vermeeren, et mis en avant la richesse de son groupe.

 


Autocritique et état d’esprit : revenu sur son carton rouge contre Paris, il a reconnu « avoir commis une erreur » et assuré avoir pleine confiance en son staff pour gérer son absence de banc.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823