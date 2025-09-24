OM–PSG – Riolo alerte : « La Ligue 1 va s’écrouler »

La victoire de l’OM face au PSG (1-0) a relancé les débats autour de l’avenir de la Ligue 1. Daniel Riolo, dans l’After Foot sur RMC, s’est montré très pessimiste : pour lui, le championnat français est condamné à perdre de son intérêt, au point que le PSG pourrait finir par rejoindre la Super League.

Historiquement, le Classique entre Marseille et Paris incarne la plus grande rivalité du football français. Mais selon Riolo, cette affiche n’a plus le même impact, y compris pour les supporters parisiens :

« Beaucoup disent qu’ils n’en ont même rien à cirer d’avoir perdu contre l’OM. C’est quand même une révolution. À force de gagner tout le temps, il y a une forme de lassitude. Et cette lassitude a tué les rivalités qui existaient dans notre championnat. »

Un danger pour l’OM et les autres clubs

Si le PSG venait à se détourner de la Ligue 1 pour rejoindre un championnat supranational, l’OM et les autres clubs français se retrouveraient encore plus fragilisés. Riolo va plus loin : « Dans deux ans, il n’y a plus d’argent en Ligue 1. On va voir les centres de formation s’affronter les uns contre les autres. Il n’y aura plus de championnat, ça ne vaudra plus rien parce que les écarts sont beaucoup trop grands. »

La Ligue 1, un championnat trop petit ?

Pour Riolo, Marseille et les autres clubs ne peuvent pas rivaliser avec un PSG calibré pour l’Europe. « À terme, le PSG n’a pas d’autre issue. La Ligue 1 devient trop petite, il n’y a rien à y gagner. » Un constat brutal qui pose la question de la survie même de la compétition domestique et de sa capacité à offrir de vraies rivalités sportives.

Une restructuration inévitable

Le chroniqueur estime que seule une refonte profonde du football européen peut éviter l’effondrement. Mais il reconnaît que l’OM, comme le reste de la Ligue 1, risque d’être relégué au second plan dans un football dominé par les géants continentaux.

