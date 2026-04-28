OM : Greenwood, privilèges, retards et malaise persistant en interne

Le cas Mason Greenwood continue d’alimenter les tensions à l’Olympique de Marseille. Selon les informations de L’Équipe, l’attaquant anglais reste l’un des principaux sujets de crispation en interne, au-delà même de sa situation sportive après le nul concédé contre Nice (1-1), dimanche.

Indispensable sur le plan offensif, Greenwood reste freiné depuis plusieurs semaines par la béquille reçue contre Lille (1-2, le 22 mars). Revenu contre Metz (3-1, le 10 avril), l’Anglais souffrirait encore de la jambe gauche, au point que ses douleurs auraient été évoquées en interne après la défaite à Lorient (0-2) pour expliquer sa prestation.

Mais selon L’Équipe, son état physique n’est pas le seul sujet. En interne, la gestion quotidienne de Greenwood poserait problème, notamment parce que ses relations avec le staff médical ne seraient pas fluides et parce qu’il ne fonctionnerait pas selon les mêmes règles que le reste du groupe. « Mason a toujours eu un traitement différent depuis son arrivée (en juillet 2024), il a toujours été très privilégié », confie une source au club au quotidien sportif.

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Toujours selon L’Équipe, ce traitement particulier alimente des tensions persistantes dans le vestiaire. L’attaquant anglais, en rupture avec Medhi Benatia depuis plusieurs mois, pourrait arriver en retard à certains rendez-vous. Le quotidien rapporte qu’il est encore arrivé en retard à un repas la semaine dernière et qu’il aurait également répondu sèchement à Habib Beye lors de cet épisode.

Malgré cela, Habib Beye envisageait de le titulariser contre Nice. L’OM, privé d’Amine Gouiri et d’Igor Paixao, avec Hamed Junior Traoré malade, avait besoin de son meilleur attaquant. Mais Greenwood aurait fait savoir qu’il n’était pas à 100 %, selon une procédure inhabituelle : L’Équipe explique que c’est son avocat qui aurait écrit à un dirigeant du club pour signaler que le joueur se plaignait toujours de sa béquille.

Le quotidien ajoute qu’Habib Beye a ensuite dû provoquer la discussion pour comprendre que Greenwood estimait n’avoir qu’une trentaine de minutes dans les jambes. Gêné pour frapper et sprinter, il n’est entré en jeu qu’à la 63e minute contre Nice, pendant qu’Ethan Nwaneri restait sur le banc.

Entre état physique incertain, communication jugée complexe et statut particulier, le cas Greenwood continue donc d’alimenter un malaise déjà sensible dans le vestiaire marseillais, selon les informations de L’Équipe.