OM : Greenwood temporise !

Dimanche soir, Mason Greenwood est passé à côté de son match face à l’Olympique Lyonnais. Le joueur de 23 ans a été remplacé dès la mi-temps par Roberto De Zerbi, preuve d’une prestation en demi-teinte. Pourtant, l’entraîneur phocéen compte énormément sur lui cette saison. Le joueur n’a toujours pas choisi sa sélection !

Auteur de 22 buts et 6 passes décisives en 36 rencontres lors du dernier exercice, l’attaquant anglais a déjà débuté l’exercice 2025-26 avec 1 but et 2 passes décisives en trois matchs de Ligue 1. Un rendement qui confirme son rôle central dans le projet marseillais, notamment en vue de la Ligue des Champions, où l’OM affrontera des adversaires de très haut niveau.

Greenwood temporise et donne sa priorité à l’OM

En revanche, c’est sur la scène internationale que règne l’incertitude. Bien qu’il ait déjà porté le maillot de l’Angleterre à différents niveaux (U17, U18, Espoirs et même une cape en A), Greenwood n’a plus été convoqué depuis ses démêlés judiciaires. Éligible à représenter la Jamaïque grâce à son grand-père, il a récemment obtenu son passeport jamaïcain, comme l’a révélé la BBC le 6 août dernier. Cette étape lui permet désormais de changer officiellement de sélection selon les critères de la FIFA.

A lire : Mercato OM : Les révélations de Romain Molina sur le dossier Ordoñez et le choix Aguerd

Mais l’attaquant marseillais n’a pas encore franchi le cap. Ce jeudi, le Daily Mail a confirmé qu’il n’a pas signé la lettre officialisant son départ de la Fédération anglaise. Une attente qui déçoit le sélectionneur jamaïcain Steve McClaren, qui espérait pouvoir compter sur lui dès les qualifications au Mondial 2026 contre les Bermudes et Trinité-et-Tobago. « Nous avons obtenu un passeport et nous nous attendions à ce qu’il vienne avec nous durant ce rassemblement. Mais lors d’une conversation avec sa famille, il a été dit qu’il ne s’engage pour le moment avec personne. C’est un peu décevant, il va sans doute falloir être plus patients », a-t-il expliqué.

#Greenwood se laisse du temps ! Il aurait pu être sélectionné avec la Jamaïque, mais il temporise. Comme l’a expliqué au DailyMail le sélectionneur Steven McClaren: “Avec son passeport, nous nous attendions à ce qu’il vienne avec nous durant ce rassemblement. Mais lors d’une… pic.twitter.com/THNQF1l9jT — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 4, 2025

Greenwood n’a pas encore dit oui à la Jamaïque…

Toujours selon McClaren, les discussions avec Greenwood restent ouvertes : « Nous allons continuer à le solliciter, car je sais, d’après mes conversations avec Mason, qu’il adore la Jamaïque. Il veut se concentrer sur le football en club et ne pas s’engager avec une équipe internationale pour le moment. »

Pour l’heure, Greenwood semble donc vouloir accorder la priorité à l’OM, avec lequel il a refusé les approches venues d’Arabie Saoudite cet été. Le joueur garde ses distances avec la scène internationale, en attendant de trancher définitivement entre l’Angleterre et la Jamaïque.