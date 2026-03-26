OM : Greenwood vers un départ, Marseille vise un transfert record

L’avenir de Mason Greenwood semble s’écrire loin de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de La Provence, le club phocéen préparerait activement un transfert de son attaquant vedette lors du prochain mercato estival.

Dans un contexte économique jugé délicat, l’OM chercherait à maximiser la valeur de son meilleur buteur afin de renflouer ses finances. Toujours selon le quotidien régional, Marseille détient actuellement 60 % des droits économiques du joueur, un pourcentage qui pourrait monter à 65 % en cas de qualification pour la Ligue des champions.

Un élément important dans la stratégie du club, qui viserait clairement une vente au prix le plus élevé possible.

Un record de vente dans le viseur

L’objectif serait ambitieux : battre le record de vente du club, toujours détenu par Michy Batshuayi avec 39 millions d’euros. Recruté pour 23,6 millions d’euros hors bonus, Greenwood représente aujourd’hui une opportunité de plus-value majeure.

Ses performances et son statut de leader offensif ont renforcé sa cote sur le marché, attirant l’attention de plusieurs clubs européens, mais aussi de formations du Golfe.

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Une tendance renforcée en interne

Le départ de Roberto De Zerbi, avec qui Greenwood entretenait une relation particulière, aurait également pesé dans cette évolution. Un retour en Angleterre semble en revanche peu probable, en raison de son image encore dégradée outre-Manche.

Tous les éléments convergent donc vers un départ cet été. Reste désormais à savoir jusqu’où l’OM pourra faire monter les enchères pour l’un des joueurs les plus convoités de son effectif.