Face au refus initial des joueurs de l’OM de réduire leurs salaires, Grégory Lorenzi poursuit les discussions. Le directeur sportif marseillais aurait proposé un nouveau montage associant une baisse de rémunération cette saison à une diminution des clauses libératoires.

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La direction de l’Olympique de Marseille continue de chercher des solutions pour alléger sa masse salariale. Selon Foot Mercato, dont les informations sont rapportées par Le Phocéen, Grégory Lorenzi échange toujours avec les représentants des joueurs afin de tenter de faire évoluer leur position. Aucun accord n’est annoncé à ce stade, alors que les premières demandes de baisse salariale avaient été refusées↗.

Une baisse de salaire contre une clause libératoire réduite

La nouvelle proposition avancée par le dirigeant marseillais reposerait sur un échange. Les joueurs concernés accepteraient une diminution de leur rémunération au cours de la saison en cours, tandis que le montant de leur clause libératoire serait significativement abaissé dans leur contrat. Ce mécanisme permettrait à l’OM de réaliser des économies immédiates sur les salaires. En contrepartie, les joueurs disposeraient d’une possibilité de départ facilitée lors d’un prochain mercato, puisque le montant nécessaire pour obtenir leur transfert serait réduit. La direction espère ainsi rendre cette concession salariale plus acceptable pour les joueurs et leurs agents.

Les difficultés financières restent présentes

Cette démarche intervient alors que les résultats sportifs de l’OM se sont améliorés, avec quatre victoires consécutives en Ligue 1 et une remontée à la sixième place du classement. La situation économique du club demeure toutefois délicate↗, et la direction entend poursuivre ses efforts malgré la position exprimée par le vestiaire. Pour le moment, les discussions menées par Grégory Lorenzi n’ont donc pas débouché sur un accord. La menace de nouvelles sanctions pèse toujours sur le club↗, qui cherche à réduire ses charges sans avoir encore obtenu l’adhésion des joueurs à cette nouvelle formule.