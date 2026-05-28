OM : La très mauvaise statistique d’Opta concernant Aubameyang !

Après un début de saison qui l’a vu inscrire décisif assez régulièrement, Aubameyang a plongé. Surutilisé après la blessure de Gouiri, Aubameyang a coûté des points à l’OM en manquant d’efficacité. Il est, selon Opta, un des attaquants ayant manqué le plus d’occasions nettes de la saison.

Un doublé et une passe décisive lors de la deuxième journée de championnat face au Paris FC, un but un mois plus tard face à Strasbourg, une passe huit jours après face à Lorient. Le début de saison d’Aubameyang s’annonçait intéressant en rotation en pointe avec Gouiri. Mais la lourde blessure de l’épaule de l’attaquant algérien a changé beaucoup de choses. Obligé de recourir plus souvent que prévu à Aubameyang, Roberto De Zerbi n’a pas pu donner assez de repos au Gabonais qui a fini la saison au bout du rouleau physiquement.

Décisif mais capable de manquer l’immanquable

Malgré une saison à 41 matchs disputés (trois plus haut total derrière Greenwood et Hojbjerg), Aubameyang reste le deuxième meilleur buteur et passeur de l’Olympique de Marseille cette saison. Il termine la saison avec quatorze buts et dix passes décisives toutes compétitions confondues. Des chiffres qui peuvent s’expliquer par l’absence prolongée de Gouiri.

Des statistiques intéressantes pour un attaquant vieillissant (36 ans), qui tente encore de prendre la profondeur mais qui s’est aussi heurté à un manque d’efficacité criant à plusieurs reprises. Capable de mettre des buts difficiles comme lors de son doublé face à Newcastle (2-1), il a aussi manqué l’immanquable comme lors du Trophée des Champions face au PSG (2-2 1-4 t.a.b).

Parmi les attaquants les moins efficaces d’Europe

Une sensation confirmée par une étude Opta. Selon les statistiques du groupe, Aubameyang serait le neuvième joueur des cinq grands championnats européens à avoir manqué le plus d’occasions nettes toutes compétitions confondues. Les données sont claires et inquiétantes : pour quatorze buts inscrits, l’attaquant marseillais a raté vingt-six occasions nettes. Ce qui lui donne un différentiel buts/occasions nettes manquées effarant de -12. Une donnée qui le classe, cette fois, deuxième plus mauvais ratio derrière Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) avec -15. Dans le sens inverse, Harry Kane domine avec un différentiel de +26 (61 buts pour 35 occasions manquées) et Mbappé avec +9 (42 pour 33).

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Cette statistique n’annonce rien de bon pour Aubameyang a un an de la fin de son contrat. Ses ratés ont pu coûter et cela pourrait rester dans les esprits des dirigeants à l’heure où l’OM doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros d’ici fin juin. Son expérience et son leadership prendront-ils le pas sur son efficacité inquiétante ? La nomination imminente d’un nouveau directeur sportif et prochainement d’un nouveau coach pourraient aider à y voir plus clair.

Clarence Maillefaud