OM : Gros casse-tête pour De Zerbi, quelle solution ?

Roberto De Zerbi dispose d’un onze qui marche. Cependant, le coach italien va devoir reconstruire sa défense face à l’AJ Auxerre, quelles options pour remplacer Léonardo Balerdi ?

Face à AJ Auxerre, Roberto De Zerbi se trouve dans l’obligation de revoir sa stratégie pour le prochain match de l’OM. L’entraîneur marseillais doit en effet se passer de Leonardo Balerdi, suspendu suite à l’accumulation de trois cartons jaunes. Cette absence significative impacte directement l’organisation défensive de l’équipe. Pour compenser ce manque, une réorganisation tactique sera nécessaire, obligeant le coach à repenser l’équilibre entre défense et milieu de terrain. Ce challenge pourrait également constituer une opportunité pour d’autres joueurs de prouver leur valeur sur le terrain et d’apporter une nouvelle dynamique à l’équipe.

Qui pour remplacer Balerdi face à l’AJA ?

D’autant qu’un doute persiste quant à la disponibilité du remplaçant naturel du défenseur argentin Luiz Felipe Ramos, la recrue hivernale qui n’a pas pu disputer ses premières minutes lors du match contre l’ASSE ce week-end. Selon les explications de son entraîneur, « Luiz Felipe a ressenti une gêne au mollet après l’entraînement de vendredi, donc on a pensé qu’il était plus juste de ne rien risquer. On verra la situation lundi ou mardi. Leonardo Balerdi (suspendu, ndlr) sera absent à Auxerre et il faudra voir qui mettre à sa place ». Ces propos mettent en lumière l’importance d’une gestion prudente des effectifs avant d’engager le combat contre un adversaire redoutable.

🎙️ « Felipe #Ramos ? un transfert qui a peut-être été sous-estimé de votre part »#DeZerbi : « L’objectif pour moi est de prendre les trois points demain. C’est la seule chose que j’ai en tête. Luiz Felipe est un joueur très important et très fort, un transfert qui a peut-être été… pic.twitter.com/QTjrpZbwSo — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 14, 2025

Felipe pas prêt, Kondogbia aligné ?

Pour pallier ces incertitudes, la solution la plus logique semble être de faire jouer Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain ayant participé aux deux derniers matches, possède la polyvalence nécessaire pour évoluer en défense centrale. Sa présence pourrait assurer une transition harmonieuse entre la défense et l’attaque, tout en offrant une stabilité indispensable face à AJ Auxerre. Ce choix tactique devrait permettre à l’OM de maintenir une cohésion et une efficacité sur le terrain, répondant ainsi aux exigences stratégiques et techniques de la rencontre. Reste à savoir si la présence de deux gaucher (avec Cornelius) sera optimale dans cette défense…