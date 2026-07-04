OM : Gros coup dur pour Medina ?

Titulaire avec l’Argentine lors de la qualification de l’Albiceleste pour les quarts de finale de la Coupe du monde, Facundo Medina est sorti sur blessure en fin de rencontre. Selon les premiers échos de la presse argentine, le défenseur de l’OM souffrirait d’un problème musculaire qui pourrait l’éloigner des terrains plusieurs jours.

L’Olympique de Marseille suit avec attention l’évolution de Facundo Medina. Aligné d’entrée avec l’Argentine lors du huitième de finale remporté face au Cap-Vert après prolongation (3-2), le défenseur olympien n’a pas pu aller au bout de la rencontre.

À quelques minutes de la fin de la prolongation, Medina s’est écroulé sur la pelouse en se tenant la cuisse, victime d’une blessure musculaire. Après avoir reçu des soins, il a finalement été remplacé à la 86e minute par Nicolas Tagliafico.

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Medina, des premiers échos peu rassurants…

Si la fédération argentine n’a, pour le moment, communiqué aucun diagnostic officiel, les premiers retours des médias argentins ne sont pas particulièrement optimistes.

Selon la presse locale, l’ancien joueur du RC Lens souffrirait d’une potentielle lésion musculaire. Une blessure qui, si elle était confirmée par les examens médicaux, pourrait l’empêcher de participer au quart de finale de la Coupe du monde.

À ce stade, aucune durée d’indisponibilité n’a toutefois été officialisée et il faudra attendre les résultats des examens complémentaires pour connaître la gravité exacte de la blessure.

Un quart de finale contre l’Égypte en ligne de mire

Grâce à son succès face au Cap-Vert après prolongation, l’Argentine s’est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition.

L’Albiceleste affrontera l’Égypte de Mohamed Salah, mardi prochain à 18 heures. Les Égyptiens ont obtenu leur qualification vendredi en éliminant l’Australie à l’issue de la séance de tirs au but.

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En attendant un communiqué officiel de la sélection argentine, la présence de Facundo Medina pour ce rendez-vous apparaît très incertaine au regard des informations rapportées par les médias argentins. Une situation suivie de près par l’OM, qui espère récupérer son défenseur sans blessure sérieuse à l’issue de cette trêve internationale.

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