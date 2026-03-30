OM : gros déménagement à la Commanderie !

Selon les informations de La Provence ce lundi, l’Olympique de Marseille entame un déménagement majeur de ses équipes administratives. Plus de 160 collaborateurs vont progressivement intégrer de nouveaux bureaux situés avenue du Prado. Une réorganisation qui marque un tournant dans le fonctionnement interne du club.

Une séparation nette entre administratif et sportif

Le mouvement est enclenché dès cette semaine, avec un transfert en trois phases prévues les 2, 7 et 13 avril. Au total, 165 salariés administratifs de l’Olympique de Marseille sont concernés par ce déménagement vers un immeuble de trois étages, auparavant occupé par le cabinet KPMG.

Ce changement acte la fin d’une cohabitation historique à la Commanderie, officiellement appelée centre Robert Louis-Dreyfus. Désormais, seuls le secteur sportif, les équipes liées à la maintenance (pelouse, infrastructures) ainsi qu’une partie des médias resteront sur le site de la Valentine. La filiale Mars 360, en charge de l’événementiel au stade Vélodrome, est également incluse dans cette réorganisation.

Un déménagement aux motivations sensibles

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En interne, ce transfert ne fait pas l’unanimité. Si certains salariés voient d’un bon œil un rapprochement géographique avec le centre-ville et la fin des contraintes liées aux embouteillages de l’A50, d’autres expriment des réserves.

Ce déménagement s’inscrit dans une volonté plus large des dirigeants de scinder les activités administratives et sportives. Une décision prise notamment pour mieux « protéger l’effectif professionnel » et, selon les termes évoqués en interne, « préserver l’institution » et « éradiquer la maladie ».

Ce choix structurel traduit une évolution organisationnelle importante pour l’OM, dans un contexte où la gestion des flux, la sécurité et l’environnement de travail des joueurs sont devenus des enjeux majeurs dans les clubs de Ligue 1.