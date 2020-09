OM : Grosses tensions entre Eyraud et la FFF concernant Mandanda?

Ce jeudi soir, la FFF a publié un communiqué expliquant que Steve Mandanda était écarté du groupe avec l’Equipe de France… Une décision qui n’a pas du tout plu au président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud.

Steve Mandanda a été le seul joueur de l’Olympique de Marseille à avoir été appelé par Didier Deschamps afin de participer aux deux rencontres de la Ligue des Nations. Ce jeudi soir, la FFF a publié un communiqué, affirmant que le gardien marseillais était positif au COVID-19 et qu’il était écarté du groupe. Le Parisien raconte ce vendredi que l’OM a mal accueilli cette nouvelle.

LA FFF ne remet pas en cause le sérieux et la probité des dirigeants de l’OM

En effet, le club de Ligue 1 et plus précisément le président Jacques-Henri Eyraud, aurait estimé que le niveau du suivi médical du joueur était remis en cause puisque Mandanda avait été testé positif à la fin du mois d’août. La tension serait retombée entre les deux parties. La FFF aurait reconnu son erreur et l’a d’ailleurs assumé publiquement via un communiqué :

« L’UEFA aurait dû recevoir son dossier médical complet, en anglais, ainsi que le règlement de l’instance européenne le prévoit, ce qui n’a pas été le cas dans les délais impartis. De façon à dissiper tout malentendu, la FFF indique que l’Olympique de Marseille a fourni aux services de la Fédération, en temps et en heure, les documents médicaux nécessaires à la convocation. La FFF tient à préciser que ni elle, ni le staff de la sélection ne remettent en cause le sérieux et la probité des dirigeants de l’OM et de son staff médical »

