OM : malgré le fiasco en Ligue Europa, McCourt peut déjà compter sur une belle rentrée d’argent !

L’Olympique de Marseille connaît un début de campagne européenne très compliqué sur le terrain. Malgré deux défaites en deux journées de Ligue Europa, le club olympien approche déjà les 13 millions d’euros de revenus. Une rentrée financière qui offre une consolation bienvenue à Frank McCourt.

Deux défaites, mais déjà près de 13 millions d’euros

L’OM a commencé sa campagne par une lourde défaite contre Besiktas (4-1), avant de s’incliner au Vélodrome face à l’Olympiakos (0-1). Avec aucun point au compteur, Marseille n’a donc encore perçu aucune prime liée à ses résultats sportifs. Pourtant, ses revenus cumulés en Ligue Europa atteignent déjà près de 13 millions d’euros, selon les estimations publiées par Sportune.

La dotation fixe et le pilier « valeur » soutiennent l’OM

Chaque club engagé dans la phase de ligue bénéficie d’abord d’une dotation fixe de 4,31 millions d’euros. Les performances peuvent ensuite rapporter 450 000 euros pour une victoire et 150 000 euros pour un match nul. L’OM n’ayant obtenu ni succès ni partage des points, l’essentiel de ses revenus provient d’une autre composante : le pilier « valeur », qui prend notamment en compte les droits audiovisuels et les coefficients européens des clubs.

Lyon devance Marseille, Rennes reste derrière

Après deux journées, l’Olympique Lyonnais occupe la première place des clubs français sur le plan financier avec plus de 14 millions d’euros, notamment grâce à ses deux victoires. L’OM suit avec près de 13 millions d’euros, tandis que le Stade Rennais dépasse les 11,5 millions. Ces montants restent provisoires, en particulier pour la part liée à la valeur.

Une bouffée d’oxygène qui ne règle pas l’urgence sportive

Cette manne financière constitue une bonne nouvelle pour Marseille et son propriétaire Frank McCourt. Elle ne masque toutefois pas les difficultés sportives de l’équipe, qui doit rapidement inscrire ses premiers points dans le nouveau format de la Ligue Europa pour espérer poursuivre son parcours européen.